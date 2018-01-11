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Türk Telekom'u işgal girişimi davasında karar

15 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi. Sanıklara "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan toplamda bin 519 yıl hapis cezası verildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 15:41
Türk Telekom'u işgal girişimi davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Ulus'taki Türk Telekom binasını işgal ettikleri gerekçesiyle yargılan 30 kişi hakkında açılan davada karar açıklandı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 15 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca, sanıklara "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan toplamda bin 519 yıl hapis cezası verildi. 

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 15:41
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. 15 Temmuz
  3. Ankara Ulus
  4. Türk Telekom
  5. müebbet hapis
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