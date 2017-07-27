Türk Telekom'dan rekor kâr: 890 milyon TL

Türk Telekom, 2017 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2017’nin ilk altı ayında çift haneli büyüyen Türk Telekom, 8,8 milyar TL gelir elde etti. 2017’nin ilk üç ayında yüzde 13,3 büyüme ile 4,3 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 14,2’lik büyüme ile 4,5 milyar TL’nin üzerinde gelir sağladı. Böylece 2008’deki halka arzdan bu yana en büyük gelir artışını kaydetti. Türk Telekom’un ikinci çeyrek net kârı da, geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 katına çıktı. 2016 ikinci çeyreğinde 248 milyon lira net kar açıklayan şirketin 2017'nin aynı dönemindeki karı 890 milyon liraya yükseldi.

KAR YÜZDE 30 ARTTI

Şirketin konsolide faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise Nisan-Haziran 2017 döneminde, 2008 yılındaki halka arzdan bu yana yıllık yüzde 30 rekor artışla 1,7 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı yıllık 4 puanın üzerinde büyüme göstererek yüzde 38’e çıktı. FAVÖK’teki büyümenin ardından 2017 ikinci çeyrekte faaliyet kârı da yıllık yüzde 50 artışla 939 milyon TL’ye yükseldi.

BEKLETİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜME

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmelere paralel olarak Türk Telekom’un yılın ikinci çeyreğinde de beklentilerin üzerinde büyüdüğünü söyledi. Doany“Yılın ilk altı ayında yaklaşık yüzde 14’lük bir büyümeyle 8,8 milyar TL gelir sağladık. Bu olağanüstü performans ve Türkiye ekonomisine olan inancımız doğrultusunda Türk Telekom olarak 2017 yılı için büyüme öngörülerimizi yukarı yönlü revize ettik. Yıllık büyüme öngörümüzü 2016’ya kıyasla yüzde 8-9 seviyesinden çift haneye çıkararak yüzde 10-11 seviyesine yükselttik” dedi.

ABONE SAYISI 40 MİLYONA YAKLAŞTI

Türk Telekom’un 40 milyona yaklaşan abonesi ve 34 bine yakın çalışanı olduğunu vurgulayan Doany şunları söyledi: “Güçlü teknolojik iştiraklerimizle Türkiye’nin telekomünikasyon pazarına yön veriyoruz. Tüm hızla devam eden 5G ve yeni nesil teknolojilere yönelik çalışmalarımıza ek olarak inovatif girişimlere de yatırım yapmaya odaklanıyoruz. Böylelikle hem ülkemize daha hızlı ve sürdürülebilir değer yaratmaya çalışıyoruz.”

3,3 milyar TL yatırım planı

Türk Telekom’un 2017 yatırımları hakkında bilgiler paylaşan Doany, şunları söyledi: “Kurumsal data ve bilgi teknolojilerindeki projelerde ikinci yarıda gerçekleşecek hızlanmaları da göz önüne alarak 2017 yılı yatırım planlarımızı 3 milyar TL’den, 3,3 milyar TL’ye çıkardık. LTE spektrum ödemesi hariç tutulduğunda Türk Telekom Grubu olarak 2017 ikinci çeyrekte 545 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirdik. inovasyon ve yatırımlartüm gücüyle devam edecek."