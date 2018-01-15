Türk Telekom’dan kurumsal müşterilerine yeni fırsatlar

-Türk Telekom kurumsal mobil aboneleri yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde ulaşım ayrıcalıklarının yanı sıra araç yıkama ve kuru temizleme hizmetine kadar pek çok özel hizmetten de faydalanabilecek.

-Türk Telekom Prime Business kullanıcıları, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’de VIP havaalanı transfer ayrıcalığından faydalanacak. Yurtdışına çıkan Prime Business kullanıcıları yurtdışı harç puluna ücretsiz sahip olurken, İspark ile ayda üç kez ücretsiz otopark hakkını elde edebilecekler.

-Anlaşmalı pek çok markadan özel hizmet ve indirim ayrıcalıklarına kadar zengin ve avantajlı bir dünyanın kapılarını açan Prime Business fırsatları arasında, ücretsiz araç yıkama, ücretsiz kuru temizleme ve paket servislerinde indirim imkanları da yer alıyor.

-Söz konusu fırsatlar tek SMS ile müşterilere iletilecek. Aboneler mobil hatlarından 7227 kısa numarasına ilgilendikleri faydaların kısa kodlarını göndererek alacakları şifrelerle hizmetlerden yararlanacak.