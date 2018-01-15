Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk Telekom’dan kurumsal müşterilerine yeni fırsatlar

Türk Telekom, ‘iş hayatını kat kat kolaylaştıracak ayrıcalıklar’ mottosuyla müşterilerine özel ayrıcalıklar dünyası sunan Türk Telekom Prime Business’ı hayata geçirdi. Kurumsal mobil kullanıcıların iş ve sosyal hayatlarına renk katacakları Türk Telekom Prime Business ile kurumsal müşteriler pek çok avantajlı ve indirimli hizmetten faydalanabilecek. İşte avantajlar;

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:54
Türk Telekom’dan kurumsal müşterilerine yeni fırsatlar

-Türk Telekom kurumsal mobil aboneleri yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde ulaşım ayrıcalıklarının yanı sıra araç yıkama ve kuru temizleme hizmetine kadar pek çok özel hizmetten de faydalanabilecek.

-Türk Telekom Prime Business kullanıcıları, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’de VIP havaalanı transfer ayrıcalığından faydalanacak. Yurtdışına çıkan Prime Business kullanıcıları yurtdışı harç puluna ücretsiz sahip olurken, İspark ile ayda üç kez ücretsiz otopark hakkını elde edebilecekler.

-Anlaşmalı pek çok markadan özel hizmet ve indirim ayrıcalıklarına kadar zengin ve avantajlı bir dünyanın kapılarını açan Prime Business fırsatları arasında, ücretsiz araç yıkama, ücretsiz kuru temizleme ve paket servislerinde indirim imkanları da yer alıyor.

-Söz konusu fırsatlar tek SMS ile müşterilere iletilecek. Aboneler mobil hatlarından 7227 kısa numarasına ilgilendikleri faydaların kısa kodlarını göndererek alacakları şifrelerle hizmetlerden yararlanacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 09:54
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nefes kesen uyuşturucu operasyonu araç kamerasına yansıdı
    1. Nefes kesen uyuşturucu operasyonu araç..
    2. Korkunç olay! 9'u parçalanmış 10 ceset..
    3. Borsa haftaya düşüşle başladı
    4. İbadi'den seçim hamlesi! Haşd-i Şabi..
    5. Mobilyacılar KDV indiriminin devamını..
    6. Serdar Ortaç, Erdoğan'dan ricada..
    7. İçişleri Bakanı açıkladı: Öldürüldüler
    8. Anne-babası hayatta öksüz/yetimler
    9. Emenike sürprizi! Sivasspor...
    10. 18 milyon öğrenci cuma günü karne alacak
    11. Merak edilen rakam açıklandı
    12. Süper Lig'i sarsacak iddia!..
    13. PKK'nın lojistik deposu çökertildi
    14. Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
    15. Türk Dünyasının hedefi ‘Kızılelma’dır
    16. Arda Turan resmi imzayı atıyor...
    17. Aralık ayı Tarım Ürünleri Üretici..
    18. Mardin'de terör operasyonu
    19. UTİB’in tekstil zirvesi 8-9 Mart’ta..
    20. Afrin operasyonu öncesi sınıra..
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!