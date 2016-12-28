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Türk Telekom'dan internet okuryazarı projesi

Türk Telekom,"İnternetle Hayat Kolay" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 21 binden fazla kişi dijital dünya ile tanıştığını açıkladı.

Türk Telekom'dan internet okuryazarı projesi
Eklenme: 28 Aralık 2016, 17:41
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Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin dijital okuryazarlığı artırmak amacıyla yürüttüğü "İnternetle Hayat Kolay" projesi kapsamında bu yıl 10 binden fazla kişiye daha internet eğitimi verildi. Proje, 3 yılda 21 binden fazla kişiyi internet okuryazarı yaptı.

Şirketin, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle faaliyete geçirdiği, öncelikli 50 ilde 35 yaş üstü yetişkinlere verilen eğitimlerin kapsamı bu yıl genişletildi. Bu kapsamda bedensel ve işitme engelliler, denetimli serbestlik mahkumları, muhtarlar ve taksi sürücülerine de internet eğitimi verilmeye başlandı. Eğitime katılan taksi sürücülerine müfredat dışında navigasyon kullanımı eğitimi de verildi.

Proje kapsamında 300 gönüllü eğitmen, dijital okuryazarlığı artırmak için yer ve zaman ayrımı yapmaksızın 2 bin 400 eğitim seansı yaptı. Şırnak, 2 bin 305 kişiye verilen dijital okuryazarlık eğitimleriyle en fazla eğitim verilen iller arasında ilk sırayı aldı. Şırnak'ı, bin 130 kişi ile Nevşehir, bin kişi ile Ordu, 900 kişi ile Bingöl ve 850 kişi ile Bartın izledi.

"İnternetle Hayat Kolay" sosyal sorumluluk projesi, 2017 sonuna kadar toplam 30 bin kişiyi dijital dünya ile tanıştırmayı hedefliyor.

 
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