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Türk Telekom’dan haftada 1 saat konuşma,ayda 2GB internet hediye

Türkiye’nin lider iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, kadınlara yönelik yepyeni bir kampanyaya imza attı. Türk Telekom’un “Şimdi Senin Zamanın” diyerek başlattığı kampanya kapsamında, haftada bir saat ücretsiz konuşma ve aylık 2GB sosyal medya paketi hediye ediliyor.

07 Temmuz 2017 Cuma 22:45
Türk Telekom’dan haftada 1 saat konuşma,ayda 2GB internet hediye

Türkiye’nin lider iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom,  başlattığı yeni kampanya kapsamında, kadın müşterilerine aylık tek seferde yapacakları 25TL yükleme karşılığında hem her yöne haftada bir saat konuşma, hem de aylık 2GB sosyal medya paketi birden hediye ediyor. “Şimdi Senin Zamanın” sloganıyla hayata geçirilen kampanyanın sosyal medya paketi kapsamında WhatsApp için 1GB, Facebook ve Twitter için 1GB olmak üzere aylık toplam 2GB cepten internet paketi hediye ediyor.

Türk Telekom’un faturasız tarifelerini kullanmakta olan veya faturasız tarifelerinden birine yeni geçiş yapan tüm kadınlar, kampanya kapsamında artık doyasıya konuşurken, sosyal medyada da diledikleri gibi vakit geçirebilecek. Kampanyada her yöne bir saat konuşma, her hafta 13.00 ve 14.00 saatleri arasında geçerli olurken; 2GB data paketi 30 gün süreyle kullanılacak. 

Hediye Sosyal Medya Kampanyası’ndan faydalanmak isteyen kullanıcıların “SOSYAL PAKET” yazarak, ücretsiz konuşma faydasından yararlanmak isteyen kullanıcıların ise “HERYONE DK” yazarak 5555’e mesaj atmaları yeterli olacak.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 22:45
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