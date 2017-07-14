Türk Telekom’dan 15 Temmuz’da abonelerine özel iletişim desteği

Sabit internet kullanıcılarının ise 15 Temmuz’da yapacakları internet kullanımları Adil Kullanım Noktası’na (AKN) dahil edilmeyecek ve AKN’yi aşmaları sebebiyle hız düşümü yaşayan abonelerin hızları, mevcut paket hızlarına yükseltilecek.

15 - 16 Temmuz tarihlerinde büyük şehirlerdeki toplam 38 meydanda kurulan ve tüm Türkiye’yi kapsayan 4 binin üzerindeki Türk Telekom Wi-Fi noktasındaniki gün boyunca internet kullanımı ücretsiz sağlanacak.

Türk Telekom ev ve iş telefonu aboneleri* ise 15 Temmuz’da gün boyu şehir içi ve şehirler arası ev ve iş telefonlarını dakika sınırı olmadan ücretsiz arayabilecekler. Tüm vatandaşlar ayrıca tüm ankesörlü telefonlardan 15 Temmuz’da 00:00-23:59 saatleri arasında ev ve iş telefonları ile sınırsız konuşabilecekler.

Türkiye’nin toplam 81 ilinde demokrasi nöbeti tutulacak meydanlarda bulunan 200’e yakın Türk Telekom bayii ise 15 Temmuz gecesi sabah kadar açık olacak. Bu noktalarda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulup şarj gibi ihtiyaçları karşılanacak.

Türk Telekom, Türkiye’nin lider dijital müzik platformu Türk Telekom Müzik’te ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel bir kategori hazırladı. Türk Telekom Müzik tarafından ‘15 Temmuz’a özel 15 şarkı’ adıyla hazırlanan anlamlı liste, milli duygulara hitap eden, birlik ve beraberliği vurgulayan şarkılardan oluşuyor.

15 Temmuz’da darbecilerin işgal girişimine karşı tüm gücüyle mücadele ederken şehit veren ve gazi şirketlerden biri olan Türk Telekom, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü’nü anmak amacıyla tüm yurtta düzenlenecek etkinliklerde iletişim desteği sağlayacak.

Türk Telekom, demokrasi mücadelesinde iletişimin oynadığı önemli role istinaden bu yıl da 15 Temmuz’da geçerli olmak üzere tüm mobil abonelerine gün boyunca ücretsiz kullanabilecekleri şebeke içi sınırsız dakika ve yurt içi her yöne geçerli 1000 dakika tanımladı. Bunun yanı sıra faturalı mobil müşterilerine ise ek olarak gün boyunca ücretsiz kullanabilecekleri yurt içi her yöne geçerli 5000 SMS tanımladı. Türk Telekom ev ve iş telefonu abonelerinin* ise 15 Temmuz’da gün boyunca kendi aralarında yapacakları şehir içi ve şehirlerarası tüm aramalar ücretsiz olacak.

Türk Telekom sabit internet kullanıcılarının ise 15 Temmuz’da yapacakları internet kullanımları Adil Kullanım Noktası’na (AKN) dahil edilmeyecek ve AKN’yi aşmaları sebebiyle hız düşümü yaşayan abonelerin hızları, mevcut paket hızlarına yükseltilecek.

Toplam 38 meydanda kurulan Wi-Fi noktalarında ücretsiz internet ve ankesörlü telefonlardan ücretsiz arama hizmeti

Anma programı kapsamında, 15 - 16 Temmuz tarihlerinde İstanbul, Ankara, Niğde, Konya, Gaziantep, Trabzon ve Bursa gibi pek çok ilde toplam 38 meydanda kurulan Wi-Fi noktalarının yanı sıra ve tüm Türkiye’yi kapsayan 4 binin üzerindeki Türk Telekom Wi-Fi noktasından da iki gün boyunca internet kullanımı ücretsiz sağlanacak.

Bununla birlikte tüm vatandaşlar Türkiye’deki toplam 65 bin ankesörlü telefondan telefon kartı veya kredi kartı kullanarak, 15 Temmuz’da 00:00-23:59 saatleri arasında şehir içi ve şehir dışı ev ve iş telefonlarıyla ücretsiz görüşülebilecek. Cep telefonlarına yapılan aramaların ilk 2 dakikası ise ücretsiz olacak.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Türk Telekom bayilerinde de 15 Temmuz anılacak

Türk Telekom’un, ülkenin dört bir yanında hizmet veren bayileri de demokrasi tarihimizin bu önemli gününü çeşitli etkinliklerle anacak. Şirket, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel olarak hazırladığı görselleri, bayilerinde kuracağı ekranlarda gösterecek. Türkiye’nin toplam 81 ilinde demokrasi nöbeti tutulacak meydanlarda bulunan 200’e yakın Türk Telekom bayii 15 Temmuz gecesi sabaha kadar açık olacak. Bu noktalarda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulup şarj gibi ihtiyaçları karşılanacak.

Aynı zamanda, geçtiğimiz aylarda Türk Telekom Okulları öğrencileri arasında gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve İletişim Yarışması’nda finale kalan eserler; İstanbul’da Ümraniye meydanındaki, Ankara’da Kentpark’taki ve İzmir’de Point Bornova’daki Türk Telekom bayilerinde sergilenecek. Milli iradeye sahip çıkan, birlik ve beraberlik gücünü temsil eden, bağımsızlık inancını vurgulayan ve 15 Temmuz’u çocukların gözünden yansıtan yüzlerce şiir, resim ve kompozisyon, özel bir sergiyle Ankara’daki vatandaşlarla buluşacak.

Türk Telekom Müzik’ten 15 Temmuz’a Özel 15 Şarkı

Türk Telekom, Türkiye’nin lider dijital müzik platformu Türk Telekom Müzik’te ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel bir kategori hazırladı. Türk Telekom Müzik tarafından ‘15 Temmuz’a özel 15 şarkı’ adıyla hazırlanan anlamlı liste, milli duygulara hitap eden, birlik ve beraberliği vurgulayan şarkılardan oluşacak. Listede; Ümit Besen’in seslendirdiği 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Marşı, Ayten Alpman’ın sesinden Memleketim gibi 15 şarkı yer alacak.

Bu sene de “Birlikte çok güzeliz”

Geçtiğimiz sene “Birlikte Çok Güzeliz” sloganıyla herkes tarafından benimsenen ve ses getiren bir iletişim çalışmasına imza atan Türk Telekom, bu sene de aynı sloganla birliktelik ruhunu güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket “Birlikte Çok Güzeliz” sloganı kapsamında hazırladığı iletişim çalışmaları ile toplumun geniş kesimlerine ulaşmayı hedefliyor.

*Türk Telekom ALO Paketleri hariçtir.