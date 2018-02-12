Türk Telekom Stadı'nda ilk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Galatasaray kendi evinde Antalyaspor'u konuk ediyor.12 Şubat 2018 Pazartesi 18:59
GALATASARAY - ANTALYASPOR
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Barış Şimşek
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS
GALATASARAY: Carrasso, Linnes, Serdar, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis.
TEKNİK DİREKTÖR:Fatih Terim
ANTALYASPOR: Ferhat, Sangare, Celustka, Diego, Musa, Charles, Hakan, Maicon, Danilo, Sakıb, Deniz
TEKNİK DİREKTÖR:Hamza Hamzaoğlu
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