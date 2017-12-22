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Türk Telekom Stadı Göztepe maçında dolup taşacak

Fatih Terim’in yeniden Galatasaray’ın başına geçmesi sonrası Pazar günü oynanacak Göztepe maçının biletlerinde adeta patlama yaşandı.

22 Aralık 2017 Cuma 15:39
Türk Telekom Stadı Göztepe maçında dolup taşacak

Süper Lig’in 17.haftasında Pazar günü Türk Telekom Stadı’nda Göztepe’yi ağırlayacak olan Galatasaray’da taraftarlar Fatih Terim’in dönüşü ile birlikte biletlere adeta hücum etti.

Salı günü satışa çıkarılan Galatasaray – Göztepe maçı biletlerinin satışı dün akşam saat 23.00’e kadar 5 bin civarında seyrederken, 23.30’da Fatih Terim’in açıklanmasının ardından büyük bir patlamaya geçti.

Bugün saat 13.00 itibariyle satılan bilet sayısı yaklaşık 14 bin’e ulaşırken Fatih Terim’in etkisiyle 9 bin ekstra bilet satıldı. Pazar günü saat 19.30’da oynanacak karşılaşma için satılan bilet sayısının kombinelerle birlikte 47.000’e ulaştığı belirtildi.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 15:39
  1. Türk Telekom Stadı
  2. Göztepe
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim
  • EtkenEtken17 sa önce
    Yazmayım rencide olurlar dedim ısrar ettiniz.Birincisi o dönemde takımın saha içindeki gizli teknik direktörü hagi idi.Takımın motivasyonunu koordinadyonunu o sağlıyordu.İkincisi fetönün takım içinde yurt içinde ve uluslararası alanda avrupada güçlü ilişkilere sahip olduğu dönemdi.Ben başarının bunlardan birine veya ikisine birden bağlı olduğunu düşünüyorum.Bunları çıktığınız zaman geriye kalan koca bir fiyasko.
  • MalbuadamMalbuadam1 gün önce
    Sen .... nasil getirememis
  • Omer Omer 1 gün önce
    4 mac sonramafya babasinida gonderirler. Fazla degil. Yeni nesile ihtiyac var modasi gecmis ler le yurumezbu is.
  • kamilkamil1 gün önce
    Sen nerde yaşıyorsun birader 20 şampiyonluğun 6 sı adama ait süpeuefa kupası dünya 3.lüğü avrupa şampiyonasına 3 kez katıldı daha napsın
  • fatihfatih1 gün önce
    KİME ANLATICAN CAMİLERDE NAMAZ KILACAK CEMAAT YOK
  • Hasan YILMAZ Hasan YILMAZ 1 gün önce
    GS ARTIK BUNDAN SONRA KENDİSİNİ GÖSTERECEK.KISKANANLAR ÇATLASIN.
  • Hasan YILMAZ Hasan YILMAZ 1 gün önce
    Hadi sen de....
  • EtkenEtken1 gün önce
    Fatih terim doğru dürüst başarı getiremediği halde ısrarla nasıl hala talep görüyor anlamak mümkün değil.Belki de sır "her çürük malın bir kör alıcısı vardır" atasözünde gizlidir.
  • Osmanlı1453Osmanlı14531 gün önce
    Şu saçma sapan biletlere ve maç dekoderlerine verilen paralarla devletimizi yormadan ne camiiler, kur-an kursları, okullar, üniversiteler, hastahaneler, acil servisler yapılır ve ekipmanlar alınırdı. Yazıklar olsun. Yok etsin sogutsun Rabbim bu malayani sevgiyi
  • GsGs1 gün önce
    Diğer maçlarda neredesiniz beyler iki maç kötü gidince takıma sırt dönmek nedir bunu söyleyin
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