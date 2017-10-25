Türk Telekom rekor kırdı… Abone sayısı 40.5 milyona ulaştı

Türk Telekom’un 2017 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına güçlü mali yapı, çift haneli büyüme ve rekor abone kazanımı damga vurdu. 2017’nin Temmuz-Eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10.1 büyümeyle 4.5 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un, 9 aylık geliri ise 13.3 milyar TL olarak gerçekleşti.

2017 üçüncü çeyrekte 900 bin net abone kazanan Türk Telekom, halka arzdan bu yana tek çeyrekte en yüksek abone kazanımı gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attı. Türk Telekom, toplam 40.5 milyon aboneye ulaşarak abone sayısı açısından Türkiye’nin açık ara lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Başarılı büyüme stratejisi ve verimlilik uygulamaları sayesinde yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 250 milyon TL net kâr elde eden Türk Telekom, Temmuz-Eylül 2017 döneminde 293 milyon TL net kâr kaydetti. Üçüncü çeyrekte 554 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştiren Türk Telekom’un 2017’nin 9 ayında yaptığı toplam yatırım ise 1.5 milyar TL’yi buldu.

Türk Telekom’un 2017 üçüncü çeyreğinde de güçlü mali yapısını ve çift haneli büyümesini sürdürdüğüne dikkat çeken Doany, şunları kaydetti: “2017 üçüncü çeyrekte yerli ve milli teknoloji kullanımının artırılması misyonundan hareketle geliştirdiğimiz platform özellikli yerli dijital klavyemiz TAMBU’yu kullanıcıların beğenisine sunduk. Yine aynı misyonla ABD merkezli küresel iletişim teknolojileri ONF (Open Network Foundation) platformuna özel statülü ortak üye olduğumuzu da belirtmekten gurur duyuyorum. Bu önemli küresel ağın bir parçası olarak, Türkiye ve dünya için yeni teknolojiler ve standartlar oluşturacağız ve yerli ve milli teknolojiler geliştirmeye ve ülkemize yeni değerler katmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde ise sağlık sektörü başta olmak üzere kurumsal girişim sermayesi kapsamında küçük girişimlere desteğimizi daha da artırarak, ülkemizin gerçek dijital dönüşümünü gerçekleştirmek ve de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında bölgede söz sahibi olacağımız çeşitli ortaklıklar yapmayı değerlendiriyoruz.”

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, rekor abone kazanımı ve mali disiplinin güçlü katkılarıyla 2017 yılı üçüncü çeyreğinde de yılın önceki çeyreklerinde olduğu gibi çift haneli büyümesini sürdürdü. Temmuz-Eylül 2017 döneminde yüzde 10.1 büyümeyle 4.5 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, yılın 9 ayında ise 13.3 milyar TL gelir sağladı. Bu dönemde Türk Telekom’un abone sayısı, başarılı büyüme stratejisi ve uygulamaları sayesinde rekor seviye olan 40.5 milyona ulaştı. 2017 üçüncü çeyrekte gerçekleşen 900 binin üzerindeki toplam net abone kazanımı, Türk Telekom’un halka açıldığı 2008 yılından bu yana tek çeyrekte sağlanan en yüksek abone kazanımı oldu. Böylece Türk Telekom’un, 40.5 milyon abonesi ve ülkenin en ücra köşelerine kadar götürdüğü teknoloji yatırımları ile Türkiye’nin açık ara lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olduğu bir kez daha kanıtlandı.

9 ayda 1.25 milyar TL net kâr elde etti, 1.5 milyar TL yatırım yaptı

Yılın üçüncü çeyreğinde 293 milyon TL net kâr elde eden Türk Telekom’un 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 1 milyar 250 milyon TL'ye ulaştı. Sağlam mali performansla desteklenen güçlü faaliyetlerin sayesinde yıl boyunca çift haneli büyüyen Türk Telekom’un, üçüncü çeyrekteki Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Faaliyet Kâr’ı da (FAVÖK), yüzde 16 artış ile 1.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Verimlilik uygulamalarının başarıyla hayata geçirilmesi sayesinde FAVÖK marjı 2017’nin üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre 2 puan artarak yüzde 37.2 olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2017 üçüncü çeyrekte teknolojik dönüşüme 554 milyon TL yatırım yapan Türk Telekom, yılın 9 ayında toplam 1.5 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

Sabit ses abonesinde dünyadaki trendin aksine ilk kez net abone kazanımı gerçekleşti

Türk Telekom’un 2017 üçüncü çeyrekteki rekor abone büyümesinde cazip internet tarifelerinin ve mobilde ilgi çekici katma değerli servislerin etkisi önemli rol oynadı. İnternette toplam 9.4 milyon abone sayısına ulaşıldı ve de 289 bin net abone artışı ile 2008’deki halka arzdan bu yana rekor abone kazanımı 2017 üçüncü çeyrekte sağlandı. Türkiye’nin 2023 hedeflerine paralel olarak hayata geçirilen ülkemizdeki internet yaygınlığını artırmaya odaklı “İnternet Bizden” tarifeleri beğeni kazandı ve bu çeyrekteki toplam internet net abone artışının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturdu.

Mobilde ise Türk Telekom, 414 bin net abone kazanımı ile 19.2 milyon mobil aboneye ulaşırken sabit ses abonesindeki global düşüş trendinin aksine halka arzdan bu yana ilk kez net abone kazanımı gerçekleştirildi. Böylelikle, yalın DSL hatları da eklendiğinde, 2017 üçüncü çeyrekte toplam sabit erişim hatları halka arzdan bu yana en yüksek artış olan 186 bin net artış ile 13.4 milyona yükseldi.

Ayrıca, ev TV aboneleri 2017 üçüncü çeyrekte bu segmentte şimdiye dek görülen en yüksek çeyreklik abone kazanımı olan 135 bin artış ile 1 milyonu aştı. Toplam TV abone sayısı ise 2.5 milyona ulaştı ve Türk Telekom’un ödemeli TV pazarındaki pozisyonunu güçlendirdi.

Dr. Doany: “Çift haneli büyümeye ve verimlilik odaklı çalışmaya devam ettik”

Türk Telekom’un güçlü başladığı 2017’nin üçüncü çeyreğinde de çift haneli büyüdüğüne dikkat çeken Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, finansal sonuçlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye ekonomisinin uluslararası arenada dikkat çeken hızlı büyüme trendini sürdürdüğü yılın üçüncü çeyreğinde, Türk Telekom olarak biz de çift haneli büyümeye devam ettik. Temmuz-Eylül 2017 döneminde yüzde 10’un üzerinde büyüyerek, 4.5 milyar TL gelir elde ettik. Bu dönemde faaliyet kârı (FAVÖK) ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1.7 milyar TL oldu. Böylece FAVÖK marjı, 2016’nın üçüncü çeyreğine göre iki puan artarak yüzde 35’ten yüzde 37’ye çıktı. FAVÖK marjındaki bu artış, mükemmel operasyonel performans ve başarılı verimlilik programıyla desteklenen güçlü büyüme ile sağlandı. Üçüncü çeyrekte, inovasyon ve yeni ürün lansmanlarındaki tempomuzu hızlandırmaya da devam ettik. Her yerde yüksek kaliteli milyonlarca şarkı sunan müzik platformumuzu daha da güçlendirdik ve Muud markasını müzikseverlerle buluşturduk. Muud yalnızca bir müzik dinleme servisi değil aynı zamanda kişiselleştirilmiş müzik listeleri oluşturan, ruh haline göre önerilerde bulunan, kültür sanat ve müzikle ilgili tüm gelişmelere ve haberlere ilişkin anlık bildirimler sağlayan canlı bir platform.”

Doany: “Yerli ve milli teknolojiler geliştirmeye ve ülkemize yeni değerler katmaya devam edeceğiz”

Türkiye’nin teknoloji altyapısını güçlendirmek üzere yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydeden Doany, şunları anlattı: “2017 üçüncü çeyrekte 554 milyon TL yatırım yaptık. Bu dönemde yerli ve milli teknoloji kullanımının artırılması misyonundan hareketle geliştirdiğimiz platform özellikli yerli dijital klavyemiz TAMBU’yu da kullanıcıların beğenisine sunduk. TAMBU ile kullanıcılara özel yerel gifler ve hareketli çıkartmalarla günlük yazışmaları kişiselleştiren işlevsel özelleştirilebilir araç çubuğu, öğrenen klavye, konuşmanın yazıya çevrilmesi ve 100’den fazla dilde çeviri gibi birçok niteliği içeren bir platform sunuyoruz. Yine, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla ABD merkezli küresel iletişim teknolojileri ONF (Open Network Foundation) platformuna özel statülü ortak üye olduğumuzu da belirtmekten gurur duyuyorum. ONF; AT&T, Deutche Telecom ve Verizon’u da içeren dünya sınıfındaki üyeleriyle olduğu kadar, SDN ve NFV gibi teknolojiler aracılığıyla yeni nesil çözümler inşa etme odaklılığıyla da telekomünikasyon sektöründe inovatif yaklaşımların tanınmış lideridir. Bu önemli küresel ağın bir parçası olarak, Türkiye ve dünya için yeni teknolojiler ve standartlar oluşturacağız. Yerli ve milli teknolojiler geliştirerek, ülkemize yeni değerler katmaya devam edeceğiz. Ayrıca iş dünyasına global çözümler üreten General Electric (GE) Dijital ve SAP ile özellikle kurumsal müşterilerimize yönelik dijital dönüşüm ve online finans yönetim programları sunmak üzere işbirliği anlaşmaları imzaladık. Önümüzdeki dönemde sağlık sektörü başta olmak üzere kurumsal girişim sermayesi kapsamında küçük girişimlere desteğimizi daha da artırarak, ülkemizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek ve de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında bölgede söz sahibi olacağımız çeşitli ortaklıklar yapmayı hedefliyoruz.”

Doany: “Müşteri memnuniyetini bir adım öteye taşımayı ve mükemmele yaklaştırmayı hedefliyoruz”

Türk Telekom olarak, ülke nüfusunun yarısını kapsayan 40.5 milyon aboneye sahip olmanın gururunu ve bir yandan da bunun sorumluluğunu taşıdıklarını kaydeden Doany şöyle devam etti: “Bu sebeple, bugüne kadar bizim için en öncelikli alanlardan biri olan müşteri memnuniyetini bir adım öteye taşımak, mükemmele yaklaştırmak amacıyla çok kısa süre önce EMPATİ programını başlattık. Amacımız bize güvenen 40 milyonun üzerindeki abonemizin memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmak. Bir diğer önem verdiğimiz alan ise, yüksek teknolojinin ülke kalkınmasına katkısını artırmak. Bu amaçla Türk Telekom olarak Türkiye’nin en ücra köşesine kadar yüksek teknolojiyi götürmeye devam ediyoruz. Bunlara ek olarak, ‘internetsiz ev kalmasın’ misyonuyla hem kurumsal sosyal sorumluluk alanında öncü olup, hem de Türkiye’de internet penetrasyonunun artması için adım atıyoruz.”