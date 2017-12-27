Türk Telekom girişimcileri PİLOT’a davet ediyor

Girişimcileri teşvik etmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Türk Telekom, erken aşama girişimlere dönük PİLOT adlı programını geniş kitlelere yaymak için Viral film hazırladı. Filmle bugüne kadar 2 bine yakın girişimin başvurduğu programa tüm müteşebbisler davet ediliyor. Genç girişimci adayı Kaan’ın yatırımcısıyla yaptığı telefon görüşmesi esnasında başından geçen eğlenceli sürecin anlatıldığı filmde “Yenilikçi iş fikrinizle PİLOT’a başvurun. Nakit desteğinden işbirliği fırsatlarına, mentorluktan yatırımcı ağına erişim imkanına kadar girişimlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan PİLOT programı ile girişimlerinizi hayata geçirin, hayallerinizi gerçekleştirin” mesajı veriliyor.