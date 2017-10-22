Türk Telekom Arena'dan galibiyet çıkmadı

İki takımın da organize olmakta zorlandığı maça Çakır'ın kararları damga vurdu. Cüneyt Çakır'ın birçok pozisyonda verdiği ve vermediği kararlara itiraz edildi. Galatasaray'da Belhanda, 73. dakikada penaltı beklediği pozisyonda 2. sarı kartını görerek oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Puan farkı 8'de kaldı



Galatasaray bu skorun ardından puanını 23 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise, puanını 15 yaptı ve Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı azaltamadı.



Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacakken, Fenerbahçe ise evinde Kayserispor'u misafir edecek.​

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Galatasaray mücadelenin ilk tehlikesini oluşturdu. Belhanda'nın kullandığı duran topta yaşanan karambol sonucunda top Feghouli'nin önünde kaldı. Feghouli'nin vuruşu savunmadan dışarı çıktı.



6'ncı dakikada Fenerbahçeli Janssen Serdar'a yaptığı müdahalenin ardından topu filelere gönderdi ancak hakem Çakır, Janssen'in yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ve golü geçersiz saydı.



20'nci dakikada Bafetimbi Gomis rakiplerinden sıyrıldı ve ceza sahası içerisinde vuruşunu yaptı. Kameni kurtardı.



21'inci dakikada Galatasaray ceza sahasına gelen ortaya Valbuena ve Muslera yükseldi, ikisi de topa dokunamayınca meşin yuvarlak boşta kaldı. Sarı-kırmızılı takımın savunması topu uzaklaştırdı.



27'nci dakikada Galatasaray Fenerbahçe yarı alanında topu kaptı ve hızlı çıktı. Gomis topu ayağından açtı, seken top Feghouli'ye geldi. Feghouli, Belhanda'ya, Belhanda, Tolga'ya verdi. Tolga'nın vuruşu savunmadan sekerek kaleci Kameni'de kaldı.



30'uncu dakikada Maicon meşin yuvarlağı içeri gönderdi, Belhanda'nın vuruşu üstten dışarı gitti.



40'ıncı dakikada Fenerbahçe Janssen ile tehlikeli geldi. Hollandalı oyuncunun vuruşu üstten auta çıktı.



43'üncü dakikada Fenerbahçe Tufan'la topu çaldı. Valbuena'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Janssen, kötü bir vuruş yaptı ve top dışarı gitti.



İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

46'ncı dakikada Fenerbahçe Janssen ile pres yaptı. Muslera çalım atmayı denedi, başarısız olunca top kornere çıktı.



49'uncu dakikada Latovlevici içeri kesti, seken top Tolga'da kaldı. Tolga'nın kafa vuruşu'nu Kameni kornere gönderdi.



54'üncü dakikada Muslera'nın kullandığı degaj Valbuena'da kaldı. Fransız oyuncunun vuruşu dışarı gitti.



67'nci dakikada sarı-kırmızılı takımın kullandığı köşe vuruşunda Belhanda Latovlevici'ye çıkardı. Latovlevici'nin ortasını savunma karşıladı.



73'üncü dakikada Galatasaraylı Fernando meşin yuvarlağı Belhanda'ya aktardı. Belhanda kaleci ile karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, Belhanda'nın kendisini aldattığını belirterek 2'nci sarı karttan oyun dışında bıraktı.



90'ıncı dakikada sağ kanattan gelen topta Fenerbahçe tehlikeli geldi. Savunma araya girerek topu taca gönderdi.



Mücadelenin kalan bölümünde tehlikeli gol pozisyonu yaşanmazken, iki ekip de sahadan birer puan ile ayrılmış oldu.