Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk Telekom 1 milyar lira kâr açıkladı

Türk Telekom, 2017`de 1.1 milyar TL net kâr açıkladı. Söz konusu dönemde 3.2 milyar liralık yatırım harcaması yapan şirketin bu yılki hedefi ise 3.5 milyar lira.

09 Şubat 2018 Cuma 09:09
Türk Telekom 1 milyar lira kâr açıkladı

Türk Telekom, 2017'de güçlü operasyonel performans ve ılımlı kur hareketlerinin etkisiyle 1.1 milyar TL net kâr açıkladı. Şirket, 2016 yılında 724 milyon TL net zarar bildirmişti.

KAP'ta yer alan 2017 bilançosuna göre şirketin konsolide gelirleri yüzde 12.6 artışla 18.1 milyar TL'ye yükseldi. Konsolide FAVÖK de yüzde 18 artışla 6.45 milyar TL'ye çıktı.

Şirketin açıklamasına göre, FAVÖK marjı, hızlanan gelir büyümesi ve maliyet yönetiminin etkisiyle 2016 yılına göre 1.6 baz puan iyileşerek yüzde 35.6 oldu. Son çeyrekte hazine paylarındaki uzlaşmaya ilişkin ayrılan 144 milyon TL'lik karşılığın bir defalık etkisi hariç tutulduğunda, 2017 yılı FAVÖK marjı yüzde 36.4'e yükseldi.

Grup 2017'de ayrıca yaklaşık 3.3 milyar TL seviyelerinde olan konsolide yatırım harcamaları öngörüsüne paralel, gelirlerin yüzde 17.8'ine karşılık gelen 3.2 milyar TL de yatırım gerçekleştirdi.

Bu yılki beklentilerini de açıklayan Türk Telekom, konsolide gelirlerin 2017'ye göre yaklaşık yüzde 11 artmasını hedeflerken, konsolide FAVÖK tutarının 7 milyar TL-7.2 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyor.

Şirket, konsolide yatırım harcamalarının da yaklaşık 3.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:09
  1. Türk Telekom
  2. kâr
  3. 2017 bilançosu
  4. KAP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye’ye karşı çok yönlü saldılar için hazırlanıyorlar"
    1. "Türkiye’ye karşı çok yönlü saldılar..
    2. Arabayı uzaya nasıl yolladılar?
    3. Kanal D'den kovulmuştu... Birgün'e..
    4. Yatak odasındaki gizli geçit bakın..
    5. Dünya borsaları sert çakıldı
    6. Perakende satış hacmi yüzde 5.4 artış..
    7. Rusya İdlib'i yok ediyor!
    8. Persie oyuna girer girmez attı!
    9. Sanayi üretimi yüzde 8.7 arttı
    10. İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması
    11. Engelli bireylere 545 lira eğitim..
    12. ABD'de oyuncağı alamayınca makineye..
    13. Bir skandal daha: Türk ordusu kimyasal..
    14. Gurur tablosu
    15. TSK Afrin'de öldürülen terörist..
    16. İlk kez bu görüntüleri yayınladılar
    17. İhvan darbecilere resti çekti
    18. Gönüllü geçiş desteklenmeli
    19. Akıllı gözlükler takmaya başladılar
    20. 3 ay önce istifa etmişti! Erdoğan..
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
    Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Ankara'da patlama sesi!
    Ankara'da patlama sesi!