Türk Telekom 1 milyar lira kâr açıkladı

Türk Telekom, 2017'de güçlü operasyonel performans ve ılımlı kur hareketlerinin etkisiyle 1.1 milyar TL net kâr açıkladı. Şirket, 2016 yılında 724 milyon TL net zarar bildirmişti.

KAP'ta yer alan 2017 bilançosuna göre şirketin konsolide gelirleri yüzde 12.6 artışla 18.1 milyar TL'ye yükseldi. Konsolide FAVÖK de yüzde 18 artışla 6.45 milyar TL'ye çıktı.

Şirketin açıklamasına göre, FAVÖK marjı, hızlanan gelir büyümesi ve maliyet yönetiminin etkisiyle 2016 yılına göre 1.6 baz puan iyileşerek yüzde 35.6 oldu. Son çeyrekte hazine paylarındaki uzlaşmaya ilişkin ayrılan 144 milyon TL'lik karşılığın bir defalık etkisi hariç tutulduğunda, 2017 yılı FAVÖK marjı yüzde 36.4'e yükseldi.

Grup 2017'de ayrıca yaklaşık 3.3 milyar TL seviyelerinde olan konsolide yatırım harcamaları öngörüsüne paralel, gelirlerin yüzde 17.8'ine karşılık gelen 3.2 milyar TL de yatırım gerçekleştirdi.

Bu yılki beklentilerini de açıklayan Türk Telekom, konsolide gelirlerin 2017'ye göre yaklaşık yüzde 11 artmasını hedeflerken, konsolide FAVÖK tutarının 7 milyar TL-7.2 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyor.

Şirket, konsolide yatırım harcamalarının da yaklaşık 3.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.