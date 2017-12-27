Türk tekstilciler 2018’de ihracat fırtınası estirecek

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, “İmalat sanayi, hizmet sektörü ve ihracatımızın büyümeye etkisine bakıldığında, Türkiye’nin büyümesinin sağlam temellere dayandığını görüyoruz. Dolayısıyla 2018 yılında da benzer bir büyüme ve ihracat trendiyle karşılaşacağımızı öngörüyoruz” dedi.

Tekstil sektörünün 2017 performansı ve gelecek yıla ilişkin öngörülerini AA muhabiri ile paylaşan Gülle, ihracatçıya yeşil pasaport verilmesi, yeni dönem devlet yardımları, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Eximbank’ın finansman ihtiyacına yönelik güçlü ve etkili çözümler gibi ihracatın önünü açan uygulamaların ihracatla büyüyen bir Türkiye tablosu ortaya koyduğunu söyledi.

Gülle, kredi değerlendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu düşürmesine karşın ihracatçıların daha fazla üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam etmesiyle ekonominin büyüdüğünü ifade ederek, “Tekstil ve ham maddeleri sektörü olarak 2017, ihracat rekorları kırdığımız bir yıl oldu. Yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiş olacağız” dedi.