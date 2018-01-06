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Türk Tarih Kurumu'ndan, Şengör ve avanelerine cevap

Türk Tarih Kurumu yazılı açıklama yaparak, Fatih Sultan Mehmet ile ilgili asılsız iddialara tepki gösterdi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:56
Türk Tarih Kurumu'ndan, Şengör ve avanelerine cevap

Türk Tarih Kurumundan, "Türk Tarih Kurumu, Fatih Sultan Mehmet'e karşı tevili mümkün olmayan, ecdadı incitici, milletimizi rahatsız eden isnatsız beyanatları kınıyor, tarih ilminin büyük bir ciddiyetle tahriften uzak, ilmi düsturlar çerçevesince yapılması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunmaktadır." açıklamasında bulunuldu.

Kurumun resmi internet sitesinde yer verilen açıklamada, Türk Tarih Kurumunun, kurulduğundan bugüne kamuoyunu doğru bilgilendirmek, Türk ve Türkiye tarihini ilmi esaslar merkezinde büyük bir ciddiyetle incelemek, Türk kültür mirasını bilimsel olarak araştırıp ortaya koymak, elde edilen belge ve bilgileri tanıtmak ve kamuoyu ile paylaşarak kalıcı hale getirmek amacıyla hareket ettiği bildirildi.

Kurumun, Türk tarihinin önemli şahsiyetlerinin ilmi ciddiyetten uzak, toplumu ayrıştıran dil ve üslupla tasvirini tasvip etmediği, bu durumu büyük bir esefle karşıladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Tarih Kurumu, tarihe mal olmuş, tarihi hafızanın şekillenmesinde mutlak etkisi olan devlet adamlarının mesnetsiz itham ve temelsiz isnatlarla karalanmasının maşeri vicdanı yaraladığını belirtmekte, bu gibi durumları takip etmektedir. Türk Tarih Kurumu, bilhassa son günlerde İstanbul'un fethiyle çağ açıp çağ kapamak suretiyle dünya tarihinin akışını değiştiren Müslüman bir Türk hükümdarına, Fatih Sultan Mehmet'e karşı tevili mümkün olmayan, ecdadı incitici, milletimizi rahatsız eden isnatsız beyanatları kınamakta, tarih ilminin büyük bir ciddiyetle tahriften uzak, ilmi düsturlar çerçevesince yapılması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunmaktadır."

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 11:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • hasan hanhasan han43 dk önce
    fatihi hırıstiyan gösteren bu şengör denen adamın uyruğuna bakın ve araştırın neresi çıkacak bu prof görünümlü zerdüşt darvinci zihniyetin ülkeye bilim lanında ne vermiş ne getirmiş ne öğretmiş millete ona bakın.
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