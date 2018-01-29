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Kahpe PKK’dan DEAŞ taktiği! Kendini patlattı

Afrin’in Al Hammam Köyü’nde DEAŞ taktiği kullanarak Türk tanklarına saldırmak isteyen PKK’lı canlı bomba askerler tarafından fark edilerek vuruldu ve o sırada kendini patlattı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 07:42
Kahpe PKK’dan DEAŞ taktiği! Kendini patlattı

TSK’nın Afrin’deki terör varlığını sona erdirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sonucu sıkışan teröristler DEAŞ taktiklerini kullanmaya başladı. Dün TSK’nın teröristlerden temizlediği Afrin’in Cinderes Beldesine bağlı Al Hammam köyündeki birliklere yapılan canlı bomba saldırısı kayıpsız atlatıldı.

TANKA ULAŞAMADAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Cinderes’in batısında bulunan El Hammam köyündeki tanklara zarar vermek isteyen PKK/YPJ üyesi Suriyeli kadın canlı bomba emeline ulaşamadan askerler tarafından etkisiz hale getirildi. Canlı bombanın Avesta Khabur kod adını kullanan 20 yaşındaki Halep doğumlu Zeluh Hemo olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre tanklara saldırmadan askerlerin fark ettiği YPJ’li Hemo vurulduğu sırada bombayı patlattı. Askerler ve ÖSO birliklerine mensup savaşçılardan kimse yaralanmazken, bölgedeki tanklar da zarar görmedi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 07:42
  1. Afrin
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