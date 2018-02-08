Türk tanklarına görünmeyen koruma sistemi!

Geçtiğmiz yıl ASELSAN ve ROKETSAN firmaları, Ukrayna’da iki anlaşmaya imza atmıştı. Bu kapsamda ASELSAN, SFTE Spets Techno Export firması ile ‘Zaslon-L’ Aktif Koruma Sistemleri tedarikine yönelik bir kontrat imzalanırken ROKETSAN, aynı firma ile ortak reaktif zırh (ERA) geliştirilmesine yönelik bir iş birliği anlaşması imzaladı.



Anlaşmaya istinaden ASELSAN ile Ukraynalı ortağının üreteceği Aktif Koruma Sistemi'nin ismi Pulat olacak ve Akkor Aktif Koruma Sistemi hazır hale getirilene kadar acil ihtiyaç olarak tanklara uygulanacak.



Pulat Aktif koruma Sistemi



Sahip olduğu yüksek teknoloji radar ile platforma yöneltilmiş olan tehditleri tespit eder, ardından “Fiziksel İmha (Hard-Kill)” yeteneği ile tehdidi platforma çarpmadan önce uygun zaman ve mesafede etkisiz hale getirir.



PULAT gerek yakın mesafeden fırlatılan tanksavar roketlerine karşı gerekse de uzak mesafeden fırlatılan güdümlü tanksavar füzelere karşı modül yerleşimine bağlı olarak her yönü kapsayan 360°’lik tam bir koruma kalkanı sağlar. Platform üzerine dağıtık olarak yerleştirilen koruma modülleri sayesinde birden çok tehdide karşı aynı anda etkinlik sağlar.

PULAT dağıtık ve modüler mimarisi sayesinde birçok farklı tipte zırhlı araca uyarlanabilen aktif koruma sistem çözümüdür.

Sistem Bileşenleri



• Karşı Tedbir Modülü

• Karşı Tedbir Mühimmatı

• Yüksek Teknoloji Tetik Radarı

• Güç Dağıtım Birimi

• Kontrol Paneli çalışma.

Sistem Özellikleri

• Fiziksel imha (hard kill) kabiliyeti

• Uygun modül yerleşimi ile 360 derece tam koruma

• Radar ile tehdit algılama çözümü sayesinde toz, çamur, kar,

yağmur gibi zorlu çevresel şartlar altında etkin çalışabilme

• Asimetrik harpte yakın mesafeden atılan anti tank tehditlere

karşı reaksiyon verebilme

• Aynı anda birden fazla tehdide karşı etkin

• Dağıtık mimarisi sayesinde farklı sayıda modül seçimi

yapılarak birçok zırhlı araca uyarlanabilme