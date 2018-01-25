Türk tankları Halep kırsalında

Suriye merkezli yerel haber ajansları TSK’ya ait bir konvoyun keşif amaçlı Halep güneybatısındaki El Iys beldesine giriş yaptığını bildirildi.

Tahriru'ş Şam Heyeti'ne (HTŞ) bağlı İba Haber Ajansı'nın da doğruladığı keşif haberinin ardından, Suriye'den haber aktarımı yapan yerel ajanslar TSK’nın 4. Gözlem noktasını oluşturduğunu ifade etti.

Astana süreci ile beraber varılan çatışmasızlık mütabakatlarına göre TSK, Daret İzze bölgesinde bir gözlem noktası oluşturmuştu.

mepanews