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Türk tankları bugün o noktada görüntülendi

Ağustos 2016'da başlayan Fırat kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen Azez-Cerablus hattında hareketli günler yaşıyor.

22 Haziran 2017 Perşembe 01:00
Türk tankları bugün o noktada görüntülendi

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin işgal altında tutuğu Afrin'den Fırat Kalkanı bölgesine yapılan sızma girişimlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye askeri sevkiyatını sürdürüyor. 

Tel Rıfat'a dün başlayan sevkiyatın ardından bugün Mare'de Türk tankları görüntülendi. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 01:00
  1. AFRİN
  2. PKK
  3. YPG
  4. DEAŞ
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