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Türk takımlarına çağrı: Formalarınızı gönderin

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi ''başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor olmak üzere bütün takımlarımızın Sudan’a forma göndermelerini istiyoruz." dedi.

12 Ocak 2018 Cuma 22:57
Türk takımlarına çağrı: Formalarınızı gönderin

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye’deki futbol kulüplerine çağrı yaparak, "Başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor olmak üzere bütün takımlarımızın Sudan’a forma göndermelerini istiyoruz" dedi.

Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyadan yaptığı çağrıları karşılıksız bırakmayan Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür etti.

''SOKAKLARDA TÜRK TAKIMLARINI GÖRMEK İSTİYORUZ''

Gelen formaların ilk olarak Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Hartum Okulunun futbol takımına dağıtıldığı söyleyen Neziroğlu, “Sudanlı gençlere çok sevdikleri Türk takımlarının formalarını giydirmek istiyoruz. Evlerde, okullarda, sokaklarda Türk takımlarının formalarını görmek istiyoruz” dedi.

''NE KADART FORMA O KADAR TARAFTAR''

Neziroğlu, bazı futbol kulüplerinin çağrıya uyarak forma gönderdiklerini kaydederek, "Başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor olmak üzere bütün takımlarımızın Sudan’a forma göndermelerini istiyoruz. Sudanlı gençlerin üzerlerinde Avrupa takımlarının formalarını görüyoruz. Bundan böyle neden çok sevdikleri Türk takımlarının formalarını giymesinler? Bu çağrımıza bütün takım yöneticilerinin destek vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Ne kadar çok forma dağıtılırsa takımların Sudan’da o kadar taraftar kazanacağına işaret eden Neziroğlu, "Gönderilecek formalardaki tek kriterimiz önünde ay-yıldız amblemimizin yer almasıdır. Sırt bölümünde Türkiye ile birlikte kulübün adı yazılabilir." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 22:57
  1. Sudan
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray
  5. Trabzonspor
  6. Hartum
  7. Türkiye
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