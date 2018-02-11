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Türk sprocu ABD'yi salladı!

Cedi Osman’ın NBA'de kariyer rekoru kırması, ABD basınında geniş yankı buldu. Sezon başında Cleveland Cavaliers’a transfer olan genç basketbolcu, Atlanta Hawks karşısında kaydettiği 16 sayıyla ligde bugüne kadarki en skorer maçını çıkardı.

11 Şubat 2018 Pazar 15:03
Türk sprocu ABD'yi salladı!

Cleveland Cavaliers’ın teknik ekibi ve yöneticilerden de oyuncuyla ilgili yorumlar geldi. Ünlü NBA yorumcusu, Cleveland’ın maçlarını TV canlı yayınında seslendiren isim olan Fred McLeod twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda oyuncuyu Star Wars filmlerinin ünlü karakterlerine benzetti.

'Cedi değil, Jedi savaşçısı'

Basketbolcunun isminden yola çıkan McLeod, Atlanta Hawks karşılaşmasındaki mücadeleci oyunu ve yıldızlaşan performansını da göz önünde bulundurarak, Jedi savaşçısı yakıştırması yaptı. Türkçe’de ‘C’ harfinin, kendi dillerindeki ‘J’nin telaffuzuna denk geldiğine dikkat çekerek, böylece Cedi’nin aslında Jedi olduğunu dile getirdi.

Bundan sonra ilk 5’te

Atlanta karşısında ilk kez sahaya ilk beşte çıkan 22 yaşındaki basketbolcunun teknik ekibi o kadar tatmin etti ki, kendisiyle ilgili önemli bir karar alınmasına neden oldu. Coach Tyronn Lue’nin Türk forveti bundan böyle yedekte bekletmeyeceği, bir çok Amerikan sitesince öne sürüldü. Buna göre Cleveland’ın yeni ilk 5’i şöyle verildi: LeBron James, J.R. Smith, Tristan Thompson, George Hill, Cedi Osman.

‘Cedi takıma enerji katıyor’

Cleveland Cavaliers’ın resmi twitter hesabı da oyuncunun performansına kayıtsız kalmadı. Atlanta Hawks karşısındaki müthiş performansından kesitler içeren özel bir videoyu kullanıcılarının beğenisine sunan NBA Kulübü, bu videoyu ‘Cedi takıma enerji katıyor’ başlığıyla yayınladı. Basketbolseverlerden binlerce beğeni alan videoya yorum yapanlar arasında kendisine ‘Beyaz LeBron’ yakıştırması yapılması dikkat çekti.

‘Cleveland’da buji vazifesi görüyor’

Athletic.com’da ‘Cedi yeni görünümlü Cleveland’a tempo kazandırdı’ başlığıyla yayınlanan haberde oyuncunun Atlanta Hawks karşısındaki performansına dikkat çekti. KingJamesgospel’deki haberde “Osman Cleveland’ın ihtiyacı olan bir buji vazifesi görüyor. Atletik, enerjisi ve temposu yüksek. Doğru zamanda doğru yerde oluyor” denildi.

‘Dwyane Wade gönderildi çünkü…’

Aynı internet sitesinde, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen önemli bir takasa dair de bir iddia ortaya atıldı. Türk basketbolcuya daha çok süre verme çalışmalarının planlı olduğu belirtilerek “Dwyane Wade geçtiğimiz günlerde Miami Heat’e gönderildi. Cavaliers bunu Cedi’yi daha çok oynatabilmek için yaptı” değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 15:03
  1. Cedi Osman
  2. Cleveland Cavaliers

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