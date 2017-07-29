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Türk şirketten Almanya Büyükelçiliği'ne icra takibi

Almanya Büyükelçiliği binasının bir kısımda tuvalet ve banyo tadilatı yapan inşaat firması, iş bitiminin ardından Büyükelçiliğin sözleşmede yer alan paranın büyük bir kısmını ödemediği gerekçesiyle Ankara 7. İcra Müdürlüğüne başvurarak icra takibi başlattı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:36
Türk şirketten Almanya Büyükelçiliği'ne icra takibi

İnşaat firması ve Almanya Büyükelçiliği, Kavaklıdere’de bulunan Büyükelçilik binasının A ve B Bloklarının tuvalet ve banyolarının tadilat yapılarak yenilenmesi için, 2015 yılında sözleşme imzaladı. Firma avukatı Tuğba Gürsoy’un iddiasına göre, iş 2016 yılında tamamlandı ve Büyükelçilik sözleşmede yer alan iş bedeli karşılığında firmaya bir kısım para ödedi. Ancak geri kalan 119 bin TL, yapılan işin uygunluk testinden geçmediği gerekçesiyle ödenmedi.

FİRMAYA ULUSLARARASI TELİGAT USULLERİ ENGELİ

Avukat Tuğba Gürsoy, Büyükelçilikle ilgili itilafın giderilmesi için muhatap bulamadıklarını, bunun üzerine 2016 Ağustos ayında Ankara 7. İcra Müdürlüğü’ne başvurarak icra takibi başlattıklarını belirterek, "Almanya Büyükelçiliği başka bir ülke sayıldığı için tebligat, uluslararası tebligat usullerine göre yapılıyor. Tebligat önce Adalet Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesine gönderiliyor. Buradan Dışişlerine gönderilen tebligat, tercümesi ile birlikte inceleniyor. Uygun bulunursa Büyükelçiliğe gönderiliyor. Biz şu anda tebligatın Büyükelçiliğe ulaşıp ulaşmadığını dahi bilmiyoruz. Bürokratik işlemler nedeniyle şirket mağdur oluyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:36
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  3. Tuvalet
  4. icra takibi
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