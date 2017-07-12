Türk sinemasında bir vefasızlık daha! Kimse katılmadı...

Türk sineması oyuncularından Fikret Hakan için İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda tören düzenlendi. Oyuncunun anma törenine çok az sayıda kişinin katılması' vefasızlık' olarak yorumlandı. Bilindiği üzere vefasızlık denilince ilk akla ünlü isimler geliyor.

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Hakan bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün 02.00 sıralarında ölen Hakan 83 yaşındaydı.