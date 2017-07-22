Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
Türk sinemasının oyuncularından Sezer Sezin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 'Şoför Nebahat' karakteri ile tanınan 89 yaşındaki oyuncu için düzenlenen törene çok az katılım oldu.22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:07
Tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz perşembe günü 89 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Sezer Sezin için Cemal Reşit Rey'de uğurlama töreni düzenlendi. Törene, sanat camiasından çok az sayıda kişi katılırken, Sezin'in tabutu zabıtaların omuzlarında sahnede hazırlanan masanın üzerine bırakıldı. Duygusal konuşmaların yaşandığı törende, salonda yalnızca birkaç sıranın dolu olduğu görüldü.