Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk sinemasında bir vefasızlık daha!

Türk sinemasının oyuncularından Sezer Sezin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 'Şoför Nebahat' karakteri ile tanınan 89 yaşındaki oyuncu için düzenlenen törene çok az katılım oldu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:07
Türk sinemasında bir vefasızlık daha!

Tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz perşembe günü 89 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Sezer Sezin için Cemal Reşit Rey'de uğurlama töreni düzenlendi. Törene, sanat camiasından çok az sayıda kişi katılırken, Sezin'in tabutu zabıtaların omuzlarında sahnede hazırlanan masanın üzerine bırakıldı. Duygusal konuşmaların yaşandığı törende, salonda yalnızca birkaç sıranın dolu olduğu görüldü.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:07
  1. Sezer Sezin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'yi panik sardı! Hemen harekete geçtiler
    1. ABD'yi panik sardı! Hemen harekete..
    2. Aşırı sıcaklar nedeniyle 'hayalet..
    3. Üniversite Seçimi Neden Önemli
    4. Sürücüler dikkat! 1.2 milyon ehliyete..
    5. İyice cılkı çıktı! Bu kez iki sevgili...
    6. Hangi Bölümler İş Ararken Avantajlı
    7. Başbakan Yıldırım depremin bilançosunu..
    8. Hem Devlet Hemde Vakıf Olsun..
    9. O ülkede talimatı verdi: Vurun!
    10. Son anketten çıkan çarpıcı sonuç!
    11. Bu pazar seçim olsa... İşte son..
    12. Meslek Seçiminin İlk Adımı
    13. 15 Temmuz'dan Fransızlar'ın haberi..
    14. Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    15. Süleyman Soylu Orgeneral'i de alıp..
    16. Cuma namazında hep birlikte istiklal..
    17. Beşiktaş, Avrupa kulüplerini solladı
    18. Rus bakan alay etti: Trump ve Putin..
    19. Bakan açıkladı! Hepsi yıkılmalı...
    20. Bahçeli'deki değişim dikkatlerden..
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    Irak'tan haddini aşan Türkiye açıklaması!
    Irak'tan haddini aşan Türkiye açıklaması!
    Vali kraliçeye dokundu! Ortalık karıştı
    Vali kraliçeye dokundu! Ortalık karıştı