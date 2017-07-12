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Türk sinemasında bir vefasızlık daha! Kimse katılmadı...

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Fikret Hakan için bugün İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda tören düzenlendi. Oyuncuya veda edilen törene katılımın az olması Türk sinemasındaki vefasızlığı bir kez daha ortaya koydu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:07
Türk sinemasında bir vefasızlık daha! Kimse katılmadı...

Türk sineması oyuncularından Fikret Hakan için İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda tören düzenlendi. Oyuncunun anma törenine çok az sayıda kişinin katılması' vefasızlık' olarak yorumlandı. Bilindiği üzere vefasızlık denilince ilk akla ünlü isimler geliyor. 

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Hakan bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün 02.00 sıralarında ölen Hakan 83 yaşındaydı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:07
  1. fikret hakan
  • afyonkarahisarafyonkarahisar48 dk önce
    O sinemacı dedikleriniz bilmem kaçyıldızlı otellerde içkiyle zinayla kumarla denizle sözde sefa sürüyorlar ama sıra onlarada gelwcek o musalla taşına onlarda konacak toprakla onlarda tanışacak
  • davuddavud1 sa önce
    biraz dinimize sövseydi veya hükümete giydirseydi katılıma bakaydınız
  • Yalnız BırakmazlarYalnız Bırakmazlar1 sa önce
    Zebaniler katıldı, merak etmeyin..
  • Vatan Vatan 1 sa önce
    Türk sinemasını esrarkeşler kumarbazlar kadın tüccarlar yönetiyor hemde oyunculuk yapıyorlar Bence çok normal
Bugünkü Akit

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