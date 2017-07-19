Suudiler, Simit Sarayı'nın yüzde 10'nu aldı

İstanbul’da 4 çalışanla başlayan, 21 ülkede 408 mağazası, 11 bin çalışanı ve günlük 500 bine yakın müşterisi olan bir dünya markasına dönüşen “Simit Sarayı” Türk girişimciler için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Dün Haberturk gazetesinin duyurduğu Simit Sarayı’na Suudi talip olduğuna ilişkin haber, şirketten yapılan açıklama üzerine netleşti. Simit Sarayı, dün yaptığı açıklamada, Fawaz Alhokair Grubun Simit Sarayı hisselerinin yüzde 10’unu alarak stratejik işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Hürriyet’in elde ettiği bilgilere göre söz konusu anlaşma 100 milyon dolar civarında bir bedelle gerçekleşti. Ayrıca Simit Sarayı’nın aralarında Goldman Sachs, Merril Lynch ve HSBC’nin de bulunduğu kuruluşlarla temasta olduğu ve 2018 yılında Londra Borsası’nda yapılacak halka arz için çalışma yürüttüğü de öğrenildi. Londra’daki finans çevreleri, her yıl dünya genelinde açtığı şubelerle yüzde 100’e yakın büyüme gösteren şirketin İngiltere’deki halka arzdan 400 milyon doların üzerinde gelir elde etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Şirketin ihracatının 150 milyon doları aştığı da ifade edilirken eğer borsa operasyonu da gerçekleşirse Simit Sarayı Suudi ortaklığında Londra’da işlem gören bir şirket haline gelecek ve uluslararası ününü pekiştirecek.

ÖNCE BAYİ OLDU

Simit Sarayı’ndan dün yapılan açıklamada, Fawaz Alhokair Grup Başkan Yardımcısı ve grubun perakende lideri Dr. Abdul Majeed Alhokair, Simit Sarayı’nın yönetim kurulu üyesi olarak atanacağı da duyuruldu. Açıklamada ayrıca alışveriş merkezi, eğlence ve perakende sektörünün Suudi Arabistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük ve başarılı işletmecilerinden biri olan Fawaz Alhokair Grubu, 2014 yılında Simit Sarayı ile imzaladığı master franchise sözleşmesinin ardından bugüne kadar Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaklaşık 50 Simit Sarayı mağazası açtığına dikkat çekildi. Master franchise sözleşmesi gereğince Fawaz Alhokair Grubu önümüzdeki 4 yıl içinde 250’den fazla mağaza açarak toplamda 300’den fazla Simit Sarayı mağazasına ulaşmayı planlıyor.

Yapılan stratejik ortaklık hakkında konuşan Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, “Uluslararası alanda, gıda perakendeciliğinde en güçlü şirketlerden biri olan Alhokair Grup ile güçlü bir ortaklık kurduğumuz için çok mutluyum” dedi.

‘BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ’

Fawaz Alhokair Grup ile, 2014 yılından bu yana oldukça verimli bir masterfranchise anlaşması yaptıklarını belirten Kavukcu, “Bu yatırım kararı bugün 21 ülkede hizmet veren Simit Sarayı’nın en önemli global gıda perakendecisi olması yolculuğunda bize çok büyük katkı sağlayacaktır. Burada özellikle kurucumuz Haluk Okutur’a, ortağım Mehmet Tarakçı’ya ve ana bankamız Denizbank’ın CEO’su Hakan Ateş’e teşekkür ediyorum” diye konuştu. Fawaz Alhokair Grubunun Kurucusu ve Başkanı Fawaz A. Alhokair ise, “Simit Sarayı mağazalarının Orta Doğu ve Afrika bölgesinde üç yıldan az bir süre içinde gerçekleştirdiği olağanüstü operasyonel ve finansal performansına tanıklık ettik. İnanıyoruz ki bu birliktelikle Simit Sarayı’nı çok daha iyi yerlere getirebiliriz” dedi.

MAĞAZADAN ÇIKAN DEV

FAWAZ Alhokair Grubu, Suudi Arabistan’ın alışveriş merkezi, eğlence ve perakende sektörlerindeki en önemli iş gruplarından birisi. Grup 1989 yılında üç kardeş olan Fawaz Abdulaziz Alhokair, Salman Abdulaziz Alhokair ve Dr. Abdul Majeed Abdulaziz Alhokair’in ortaklığıyla perakende sektöründe iki erkek giyim mağazası ile faaliyetlerine başladı. Grup daha sonra gayrimenkul, inşaat, finansal hizmetler, sağlık ve konaklama sektörlerinde de faaliyet göstermeye başladı.

SİMİT SARAYI’NIN HİSSE DAĞILIMI %

- Abdullah Kavukcu 30

- Haluk Okutur 30

- Mehmet Tarakçı 30

- Fawaz Alhokair Group 10