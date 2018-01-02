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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu sene 43 bin personel alınacak

Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bu sene 42 bin 938 personel alınacak.

02 Ocak 2018 Salı 10:06
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu sene 43 bin personel alınacak

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı  Kuvvetlerine kaliteli, eğitimli ve milli duyarlılığı yüksek personel kazandırmak  için çalışmalarını sürdürüyor.

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe  girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine sızan terör örgütü  üyelerinin orduyla bağı kesilirken eğitimli ve disiplinli personel  yetiştirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.  Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinden, FETÖ ile organik bağı tespit  edilen 150 general, 4 bin 630 subay, 2 bin 167 astsubay, bin 210 uzman erbaş ve  sözleşmeli er ile 411 sivil memur ve işçi olmak üzere toplam 8 bin 568 personel  ihraç edildi.

  Söz konusu ihraçların ardından oluşan personel açığını kapatmak için  çalışmalara başlayan Milli Savunma Bakanlığı, bin 763 subay, 4 bin 135 astsubay,  3 bin 698 uzman erbaş, 6 bin 162 sözleşmeli erbaş ve er, 92 sivil memur olmak  üzere toplam 15 bin 850 personel temini gerçekleştirdi.

  Bakanlık personel alımına yönelik çalışmalarına bu sene de devam  edecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik bu  yıl içinde 3 bin 755'i subay, 5 bin 375'i astsubay, 13 bin 213'ü uzman erbaş ve  20 bin 595'i sözleşmeli erbaş ve er olmak üzere toplam 42 bin 938 personel  alınması planlanıyor.
 

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 10:06
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