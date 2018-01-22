Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Afrin'e özel taktik

Bilgen "Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e girerken inanılmaz bir strateji izledi. Son 10 gündür sınırda açılan kapılar medyaya da yansıdı. PKK, bütün önlemlerini bu kapılara göre almıştı. Ancak TSK, bu kapıları kullanmadı ve Afrin'e 7 ayrı kapıdan girdi. Bu PKK'nın hiç hazırlanmadığı bir durumdu" diye konuştu.