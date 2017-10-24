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Türk Silahlı Kuvvetleri eğitti! Suriye’nin ilk kadın polisleri...

Türk Silahlı Kuvvetleri, 90 Suriyeli kadına polislik eğitimi verdi.

24 Ekim 2017 Salı 08:23
Türk Silahlı Kuvvetleri eğitti! Suriye’nin ilk kadın polisleri...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgedeki terör örgütlerine ağır darbeler vurdu. Türkiye, teröristlerden kaçmak için vatanlarını terk eden ancak Fırat Kalkanı ile örgütlerden temizlenen vatanlarına dönen Suriyeliler için de çalışmalarını sürdürdü.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; TSK, ilk etapta yaklaşık 5 bin Suriyeli polise eğitim verdi. Ardından Suriye Polis Kuvvetleri ve Ulusal Güvenlik Komutanlığında ilk kez Suriyeli kadınlara polislik eğitimi verildi. Eğitimde başarılı olan 90 kadın, Fırat Kalkanı bölgesinde huzuru sağlayacak. Suriyeli kadınlar, Türk komutanlardan eğitim aldı. Suriyeli kadınlara, protokol, asayişi sağlama, yakın takip, silah eğitimi, sıcak çatışma ve terörle mücadele eğitimleri verildi. 90 kadın polis, dün yemin töreni ile resmen göreve başladı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 08:23
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