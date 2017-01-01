Türk şehirleri MIPIM'e hazırlanıyor

Geçen yıl Türkiye’den 250 kuruluş ve 600 kişinin katılımıyla gerçekleşen MIPIM’de bu yıl hem gayrimenkul yatırımcısı hem şehir hem de mimar katılımının çok daha yüksek düzeyde olması bekleniyor. Bu yılın ana teması ise “Dünyanın Şehir Haritası Değişiyor” olarak belirlendi.

TÜRKİYE ÇOK DAHA GÜÇLÜ TEMSİL EDİLECEK

Türkiye’nin bu defa çok daha güçlü temsil edileceğine vurgu yapan Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, “Kademeli olarak 2030 ve 2050 yıllarında dünyayı yöneten şehirlerin sayısı, yeni aktörlerin devreye girmesiyle daha da yükselecek. İşte, dünya uygarlığının yeniden belirleneceği bu haritaya bir değil, birçok şehirle girmemiz gerekiyor” dedi. Bu arada dev organizasyona hazırlık yapan belediyelerin başkanları, Yonca Aközer’in ev sahipliğinde 11 Ocak Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek. Bu yılki fuara; Türk gayrimenkul sektörünün önde gelen STK ve şirketleri ile İstanbul Ticaret Odası’nın yanı sıra Beyoğlu Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Türk Seramik Grubu katılacak.

FUARIN YILDIZI "İTO" ÇADIRI

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’e geçen yıl 90 ülkeden dev gayrimenkul yatırımcıları katılmıştı. Fuarda, İstanbul Ticaret Odası da Cannes sahil şeridine 685 m2’lik dev İstanbul Gayrimenkul Çadırı kurmuş ve ziyaretçilerini ağırlamıştı. ‘İstanbul: Two Continents, One City (İki Kıta Tek Şehir)’ sloganı ile ziyaretçilerini çeken İstanbul Gayrimenkul Çadırı, bu yıl da kurulacak.