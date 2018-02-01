Türk savunma Sanayii'nden o ülkeye çıkarma!

Geçtiğimiz aylarda Tayland’a giderek Asya pazarındaki iddiasının kuvvetli olduğunu gösteren TAI, Tayland’da gerçekleştirdiği ANKA ve T129 ATAK görüşmeleri ile adından söz ettirmişti. Sonrasında Malezya ve Endonezya’da önemli görüşmelere devam eden TAI, Asya’nın önemine binaen Singapur Airshow’a da yerli ve milli ürünleri ile katılım gösterecek ve T625, ANKA, ATAK, HÜRKUŞ ve MMU maketlerini sergileyecek.

Diğer Asya ülkeleri ile ticari ilişkileri geliştirmek için Asya’nın en büyük havacılık fuarlarından biri olarak belirtilen Singapur Airshow’a katılım bölgeye giriş kapısı olarak nitelendirildiğinden büyük önem taşıyor. Her iki yılda bir tüm yüksek rütbeli askeri ve devlet yetkililerin katıldığı fuarda TAI ürünlerini sergileyerek Asya pazarında güçlü adımlar atma iddiasını sürdürecek.