Türk savunma sanayii için Almanya vazgeçilmez değil

Almanya’nın savunma alanında Türkiye’ye yaptığı blöfü değerlendiren savunma sanayi temsilcileri, Almanya’nın kendisinin kaybedeceğini söylüyor. Savunma sanayiine yönelik önemli fuarlara imza atan Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı ve High Tech Port Genel Koordinatörü Hakan Kurt, “Türkiye Almanya’dan ağırlıklı olarak savunma araçları için motor ithal ediyor. Ancak tek ithalat yapılan ülke Almanya değil, onlar satmazsa, İngiltere, ABD, Çin ve ya Rusya’dan rahatlıkla alabiliriz” diyor.

Almanya ve Türkiye arasında savunma alanında uzun yıllardır işbirlikleri olduğunu anlatan Kurt, Milli tank için motor geliştirme projesi ve İHA’lar için motor geliştirme konusunda Almanya’dan destek alındığını söyledi. Ancak dünyadaki pek çok ülkenin motor üretimi yaptığını hatırlatan Hakan Kurt, “Dünyadaki tek motor üreticisi Almanya değil. Almanya olmaz başka bir ülke olur. Vazgeçilmez olan bir ürün yok. Ama atalarımızın bir lafı vardır: ‘Kötü ev sahibi insanı mal sahibi yapar” diye. Hem böylece Türkiye kendi yerli ve milli savunma projelerini geliştirmeye ağırlık verebilir” diye konuştu.

DAHA İYİSİNİ YAPARIZ

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Müsteşarı İsmail Demir de önceki gün yaptığı açıklamada, “Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu yönde alınabilecek bir karar belki bazı projeleri biraz yavaşlatır ama sonucu etkilemez. Milli ve yerli sistemler konusundaki motivasyonumuzu artırır. İnsan yapısı ise daha iyisini yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

460 PROJE HAYATA GEÇİYOR

Akşam'ın haberine göre, Türkiye, 2023 hedefleri doğrultusunda savunma ve güvenlikte, ihtiyaçlarını büyük oranda yerli imkânlarla karşılamak amacıyla şuanda maddi değeri 123 milyar lira olan 460 proje üzerinde çalışıyor.

Yerlilik oranı yüzde 60'a çıktı

Savunma sanayii sektörünün yıllık cirosu geçen yıl 6 milyar dolara yaklaşırken, ihracatı ise 1.7 milyar dolara ulaştı. Savunma sektöründe yerli ve milli ürün kullanımını teşvik eden uygulamalarla Türkiye’de savunma alanında milli katkı oranı yüzde 60'a çıktı.

İthalatta % 21 gerileme yaşandı

Geçen yıl sektörün yaptığı ihracatın yaklaşık üçte biri ABD'ye yapıldı. ABD'yi, 185 milyon 236 bin dolarla Almanya izledi. Türkiye savunma ve havacılıktaki ithalatı 2015'te bir önceki yıla göre yüzde 21 azalışla 1 milyar 67 milyon dolara geriledi.

Yurtdışı satışlar5 yılda katlandı

İhracatta son yıllarda yakaladığı büyüme performansını 2016'da da sürdüren savunma ve havacılık sanayii, 1,68 milyar dolarlık ihracata imza attı. Son 5 yılda ihracatını 2'ye katlayan sektör, bu dönemde 7,6 milyar dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaştı. Savunma ve havacılık sektörünün geçen yılki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 1,4 arttı. Böylece 2015'te 1 milyar 654 milyon 88 bin dolar olan savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, 1 milyar 677 milyon 513 bin dolara çıktı.