Türk Savunma Sanayii, Airbus ile güçlenecek

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Airbus ile olan stratejik iş birliğine ilişkin, “Kendimize 5 milyar dolarlık hedef koyduk. Bu çok zor ulaşılacak bir hedef. Ama eminim ki zamanı geldiğinde bu 5 milyar dolar bile aşılacak ve Airbus severek Türkiye sanayisine üretim, mühendislik ve hizmetler için daha fazla yatırım yapacak. Bizim Airbus’a taahhüdümüz budur” dedi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Airbus tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de Stratejik İşbirliği” toplantısında konuşan Demir, Türk tarafı ve Airbus arasında iki yönlü bir iş birliğini sağlamak üzere anlaşma imzalayacaklarını bildirdi.

ÇOK YÖNLÜ ANLAŞMA

Demir, Türkiye’nin teknolojinin geliştirilmesine büyük önem atfettiğini ifade ederek, bu alanın en itici güçlerinin havacılık ve teknoloji olduğunu söyledi. Airbus’ın havacılıkta öncü şirketlerden birisi olduğuna işaret eden Demir, şunları kaydetti:

“Beraber iş fırsatlarını konuşacağız. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Airbus şimdiye kadar birçok başarılı programda beraber çalışmıştır. Airbus ile birçok iş birliğimiz oldu. Gelecekte de bu şekilde devam edecek. Bugün gelecekteki bir ortaklık programından bahsediyoruz. Müsteşarlığımız ile Airbus arasında böyle bir anlaşmanın olması bizim için çok önemli. Hem sivil hem de askeri havacılık burada söz konusu olacak. Airbus ürünleri bizde hava taşımacılığı, helikopter ve uydular için kullanılıyor. Yani şu anda Airbus ile Türkiye’nin üzerinde ortaklaşa çalıştığı ürünler bunlar. Bugün Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Airbus arasında bir iş birliğinden bahsediyoruz ama sonuçta ben THY’nin de bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Paris’te THY ile Airbus arasında anlaşma sağlandı. Belki hiçbir zaman ayrı olarak algılanamaz ama Airbus bu iş birliğini bundan ayrı olarak düşünmeli.”

EKONOMİYE DESTEK

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın sadece savunmada rol oynamadığını, hem KOBİ’ler hem de daha geniş anlamdaki sanayi için bu çalışmaları yaptığını vurgulayan Demir, “Siz de bu sektöre güvenliğinizde gelecekte gurur duyacağınız şirketlerle iş birliği yapabileceksiniz. Bu bizim size verdiğimiz bir garantidir. Airbus da ciddi bir şekilde bu çabada bize yardımcı olacak” dedi.

Demir, bunun iki tarafın da kazandığı bir iş fırsatı olacağına dikkati çekerek, kendisinin bunu bir iş birliği, bir ortaklık olarak görmek istediğini dile getirdi. Bunun Türkiye sanayisinin gelişmesine katkı sunacağını belirten Demir, havacılıkta da sadece sivil havacılık alanında değil, savaş uçakları, taşımacılık, helikopter, hatta uzay taşıtları için de gelişme sağlayabileceğini söyledi. Demir, süreci yakından izleyeceklerini ifade ederek, THY, TAI ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak bu projeyi yakından takip edeceklerini kaydetti. Airbus Yönetim Kurulu Üyesi Thierry Baril ise “Airbus ile Türkiye arasındaki endüstriyel iş birliği ve bu iş birliğinin devamlılığı, başarılı bir ortaklığın en güzel örneklerinden biridir. Türk ortaklarımız ile bu iş birliğini yeni bir seviyeye taşıyacak olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.