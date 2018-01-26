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Türk savaş uçakları vurmaya başladı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba Karakolu yakınlarında belirlenen hedeflere yönelik hava bombardımanına başladı.

26 Ocak 2018 Cuma 11:07
Türk savaş uçakları vurmaya başladı!

TSK, Kilis Gülbaba Karakolu yakınlarında belirlenen hedeflere yönelik hava bombardımanına başladı.

ÖSO AZEZ'E İLERLİYOR

Öte yandan, TSK’nın Cumartesi günü başlattığı ve bugün yedinci gününe ulaşan YPG/PKK’ya karşı yapılan Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı hızla devam ediyor. TSK’nin karadan ve havadan destek verdiği ÖSO birlikleri Azez’den Afrin’e doğru ilerlemeye devam ediyor.

ÖSO askerleri, ellerindeki bütün imkanlarla ilerlemeye devam ediyor. Burseya dağına giden yolları YPG’den temizlemek için üzerine makineli tüfek monte edilen araçlarla geniş bir arazi üzerine dağılan ÖSO birlikleri, PYD hedeflerini yok etmeye çalışıyor.
Dün itibariyle, Zeytin Dalı operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 343’ü geçti. Türk savaş uçakları havadan PYD merkezlerini bombalarken, ÖSO da sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Yerli halk tarafından dört gözle beklenen Türk askeri ve ÖSO birliklerinin morallerinin çok yüksek olduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 11:07
  1. Afrin
  2. GÜNCEL Haberleri
  3. tsk
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