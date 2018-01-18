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Türk savaş uçakları saldırırsa düşüreceğiz

Mekdad, "Türkiye hükümetini bu yönde bir adım atmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

18 Ocak 2018 Perşembe 17:42
Türk savaş uçakları saldırırsa düşüreceğiz

Suriye Rejimi Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Türk savaş uçaklarının Suriye'de saldırıya geçmesi durumunda, ülkenin hava savunma sistemlerinin Türk uçaklarını düşürmeye hazır olduğunu söyledi.

Suriye devlet televizyonuna konuşan  Faysal Mikdat, Afrin'e düzenlenecek herhangi bir operasyonun da 'saldırı eylemi' olarak algılanacağını ifade etti.

Mekdad, "Türkiye hükümetini bu yönde bir adım atmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

Ankara, Afrin'deki gelişmelerin ve ABD'nin bölgede atmayı planladığı adımların Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından tehdit olduğunu vurgulayarak Afrin'e yönelik operasyonun kısa süre içerisinde başlatılacağını ifade ediyor.

Bölgedeki hava sahasını kontrol eden Rusya ile görüşmeler devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'nın tepkisini çeken 'sınır güvenlik güçleri' oluşturulacağı yönündeki bilginin doğru olmadığını ifade etmişti.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 17:42
  1. Suriye Rejimi
  2. AFRİN
  3. ABD
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