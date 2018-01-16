Türk Sahil Güvenlik ekipleri 49 göçmeni kurtardı
İzmir’in Menderes ilçesinde kaçak yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen 49 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.16 Ocak 2018 Salı 10:23
14 Ocak günü saat 06.14’te kaçak göçmenlerin yardım talebini alan Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin İzmir’in Menderes ilçesi Özdere açıklarında olduğunu belirledi.
Bölgede görevli Sahil Güvenlik uçağının göçmen botunu tespit etmesiyle başlatılan operasyonda görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, lastik bot içerisindeki 16 Suriye, 13 Angola, 5 Mali, 5 Senegal, 2 Güney Afrika, 4 Gabon, 1 Gana, 2 Yemen ve 1 Kongo uyruklu toplam 49 düzensiz göçmeni kurtardı.