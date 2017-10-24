Türk-Rus ilişkilerinde yeni dönem

Türkiye ve Rusya arasında uçak krizinin verdiği etkiler yavaş yavaş silinmeye başlıyor. Yüzyıllardır ilişkileri süren iki toplumun yeniden ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yakınlaşması göze çarpıyor.

Rusya sokaklarında artık Türk olduğunuzu söylediğinizde olumsuz bir yüz ifadesiyle karşılaşmıyorsunuz. Rusya'da yaşayan Türk öğrencilere son 2 yıldaki gelişmeleri sorduğumuzda ise eski günlere yakınlaşıldığını belirtiyorlar.

Yıllardır tatil lokasyonu olarak Türkiye'nin Akdeniz sahillerini tercih eden Ruslar da aynı şekilde Türkiye'yi özlediklerini söylüyorlar. Daha önceleri çok kez Türkiye'yi ziyaret eden Rus vatandaşları diğer tatil lokasyonlarının Türkiye'nin yerini tutamayacağını ifade ettiler.

Türkiye ile Rusya ve her iki ülkeye komşu ülkeler arasında iletişim ve işbirliği ağlarının geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulan Rus-Kom (Rusya ve Komşu Ülkeler Girişimciler Derneği)'nin bu konudaki çalışmaları göze çarpıyor.

Türk-Rus ilişklerini geliştirmek adına kamu ve sivil toplum kuruluşlarına, girişim ve girişimcilere destek veren Rus-Kom, bu iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunuyor.

Bu vesileyle Türk girişimci ve iş adamlarını Rusya'yadaki yeni yatırım ve işbirliği ve ortak girişim imkanları sağlanmaya çalışılıyor.

Avrasya kıtasındaki ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliği ve yakınlıklarını sağlamak hedefleniyor.

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