Türk restoranına saldırı! Çok sayıda ölü var!
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da bir Türk restoranını hedef alan sadırılarda hayatını kaybedenler olduğu bildiriliyor.14 Ağustos 2017 Pazartesi 06:22
Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da Aziz İstanbul isimli bir restoranına saldırı düzenlendiği belirtildi. Restoranına ağır silahlarla ateş edildi, görgü tanıkları olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirtti. Hükümet yetkilileri ise saldırıda 17 kişinin öldüğünü aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik güçlerinin ülke çapında operasyon başlattı.