Türk profesörden duygulandıran karar! Ödülü 'Eren'e ithaf edecek...

Kök hücre ve hücresel tedavi alanında çalışmalarıyla tanınan Hematoloji Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibinin kan ve kök hücreden ürettikleri "yapay deri", diğer adıyla "dermoplastik" çalışması ABD Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği'nin "En İyi Deneysel Araştırma Ödülü"nün sahibi oldu.

Yapay deri, her yıl yanık nedeniyle tedavi gören 1 milyon hastaya umut olabilecek. Ovalı, "Ülkemiz adına gurur verici olan bu ürünü kısa sürede hastaların hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diyor.

Ovalı ve beraberindeki Türk bilim adamları 8 Ekim'de Orlando'da düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Prof. Dr. Ovalı, soyal medya hesaplarında aldığı ödülü Eren Bülbül'e ithaf edeceğini açıklayarak, sözlerine şöyle devam etti:



İŞTE PROF.DR. OVALI'NIN O PAYLAŞIMI

"Dostlar,

Ülkemizin bu sene sanırım tıp alanındaki en büyük ödüllerinden birini kan ve kök hücreden ürettiğimiz yapay deri "Dermoplastik" ile ABD yapılan bir eleme sonrası almayı başardık. Milyon dolarlık bütçesi olan yüzlerce çalışmayı geride bırakarak, açık ara ile (editörün deyimi ile "clearly best paper") Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi alanında yılın Experimental-araştırma ödülünü aldık. Dermoplastiği ilk Trabzon'da geliştirmeye başlamıştım.

Bir gün belki traji komik öyküsünü de anlatırım...

Ama bu ödülü 8 Ekim'de Orlando'da alırken o kahraman çocuğa...

EREN BÜLBÜL'e İthaf edeceğim.

Bu ürünü kısa sürede DermoTürk adıyla hastaların hizmetine sunmak şimdi bir diğer hayalim."



JAPONYA'DAN EREN YANITI

Prof. Dr. Ovalı, yine sosyal medya hesaplarında Eren Bülbüladına Tokyo'daki ameliyatların ücretsiz yapılacağını da duyurdu:

"Dostlar Tokyo Üniversitesi'nden 3 gün önce gerçekleşen "Eren Bülbül" adına yapılan bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum.

İnsanlığın ülkesi yoktur: 15 Ağustos ilk saatlerinde ABD'de önemli bir ödülü kazandığımızı ve bunu Eren Bülbül'e adayacağımı açıkladıktan sonra Japonya'dan bir mesaj aldım.

Mesajı yazan Prof Dr. Kemal Yıldız'dı. Japonya'da beyin cerrrahisi üzerine çalışmalar yapmak üzere Tokyo Üniversitesi'nde bulunuyordu. Mesajda şöyle yazıyordu:

"Sayın hocam aldığınız ödülü ve Eren Bülbül'e adadığınızı Japoya'daki beyin cerrahisi ekibine anlattım. Hemen ödül konusu makaleyi incelediler ve çok beğendiler. Sonra Eren Bülbül'ü ve başına gelenleri araştırdılar. Sizi tebrik ediyorlar. Ama daha önemlisi Tokyo Üniversitesi beyin cerrrahisi anabilim dalı bugün yapılacak tüm ameliyatları Eren Bülbüladına ücretsiz yapmaya karar verdi."

16 Ağustos günü Tokyo Üniversitesi beyin cerrahi anabilim dalı tüm ameliyatları ücretsiz yaptı ve Eren'e adadı.

İyi ki varsın Prof. Dr.Kemal Yıldız.

İyi ki varsınız Japon dostlarımız.

Sevgi ile kalın..."