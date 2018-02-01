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Türk polisi de Afrin'e gidiyor

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'de teröristlerden temizlenen bölgelerde karakollar kurularak asayişi Türk polisi sağlayacak.

01 Şubat 2018 Perşembe 13:06
Türk polisi de Afrin'e gidiyor

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'de teröristlerden temizlenecek bölgelerde asayişi Türk polisi sağlayacak. Polis, El Bab, Azez, Cerablus, Mare şehirlerinde olduğu gibi Afrin'de bölge halkına eğitim verecek.

ASAYİŞİ TÜRK POLİSİ SAĞLAYACAK

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'de teröristlerden temizlenecek bölgelerde asayişi Türk polisi sağlayacak. Fırat Kalkanı operasyonunda TSK'nın temizlediği bölgelerde oluşturulan karakollarda asayiş görevi Türk polisine verildi. Türk polisinin, Afrin'de de aynı misyonla görevlendirileceği belirtildi.

BÖLGE HALKINA EĞİTİM VERİLECEK

TSK'nın Zeytin Dalı operasyonuyla Afrin'nin temizlemesinin ardından bölgeye polis sevk edilecek. Polis, El Bab, Azez, Cerablus, Mare şehirlerinde olduğu gibi Afrin'de bölge halkına eğitim vererek karakol kurulması hedeflendiği bildirildi. Afrin'de meskun mahal çatışmalarının Raco beldesinde başlayacağı ve sınır hattında bekletilen Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekatın sınırı geçmelerinin an meselesi olduğu belirtildi. Jandarma ve Polis Özel Harekat güçlerinin başta hendek operasyonları olmak üzere Türkiye içi terörle mücadelede önemli tecrübeleri bulunuyor.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 13:06
  1. polis
  2. afrin harekatı
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