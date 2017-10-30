Türk otomotivinden dev ihracat

Otomotiv endüstrisinin yılın 9 ayında ABD'ye gerçekleştirdiği ihracat, yüzde 101,18'lik artışla 1 milyar dolara yaklaştı.

GEÇTİĞİMİZ YIL 480 MİLYON DOLARDI



Sektörün, geçen yılın ocak-eylül döneminde 480 milyon 814 bin dolar olan ABD'ye ihracatı, bu yılın aynı döneminde 967 milyon 282 bin dolara yükseldi.

Bu süreçte ABD pazarı, otomotiv endüstrisinin ihracat yaptığı ülkeler arasında, 10'uncu sıradan 6'ncı sıraya çıktı.

5 KITADA 180 ÜLKEYE, 12 SERBEST BÖLGEYE İHRACAT



Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlenen bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, Batı ülkeleri başta olmak üzere 5 kıtada 180 ülke ve özerk bölgeyle 12 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

AB ÜLKELERİNE 16 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT



Yılın 9 ayında 20 milyar 772 milyon 791 bin dolarlık toplam otomotiv ihracatının 16 milyar 140 milyon 499 bin dolarlık bölümü, Türkiye'nin en büyük ticari partnerleri konumundaki AB ülkelerine yapıldı.





153 ÜLKEYE 4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT



Toplam otomotiv ihracatının yüzde 77,7'sini karşılayan Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke, sektörün toplam ihracatındaki ağırlığını korudu.

AB dışındaki 153 ülkeye ise sadece 4 milyar 632 milyon 292 bin dolar ihracat gerçekleştirildi, AB üyesi Kıbrıs Rum kesimine dış satım yapılmadı.

ALMANYA AB ÜLKELERİ ARASINDA AÇIK ARA İLK SIRADA



Ocak-eylül döneminde, yüzde 13,70'lik artışla 3 milyar 237 milyon 334 bin dolar ihracat yapılan Almanya, AB ülkeleri arasında açık ara ilk sırada yer aldı.

Bu ülkeyi, yüzde 21,08'lik artış ve 2 milyar 316 milyon 935 bin dolar ihracat ile İtalya, yüzde 19,75 artış ve 2 milyar 113 milyon 128 bin dolar ile Fransa, yüzde 26,31 artış ve 2 milyar 87 milyon 597 bin dolar ile İngiltere, yüzde 26,32 artış ve 1 milyar 237 milyon 528 bin dolar ile İspanya takip etti.

10 ÜLKENİN 9'U AB ÜLKESİ



Sektörün, 9 aylık dönemde en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülkenin 9'u AB ülkelerinden oluşurken, tek istisna ABD oldu.

Otomotiv endüstrisinin, geçen yılın ocak-eylül döneminde 480 milyon 814 bin dolar olan ABD'ye ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 101,18'lik artışla 967 milyon 282 bin dolara ulaştı. Bu süreçte ABD pazarı, otomotiv endüstrisinin ihracat yaptığı ülkeler arasında, 10'uncu sıradan 6'ncı sıraya yükseldi.

"HER 100 DOLARLIK İHRACAT GELİRİNİN 78'İ AB'DEN"



OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu yaptığı açıklamada, Türk otomotiv endüstrisinin her zaman başlıca pazarının AB ülkeleri olduğunu belirtti.

Sabuncu, AB ülkelerinin ocak-eylül döneminde sektör ihracatındaki payının yüzde 78 olarak gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Otomotiv ihracatında her 100 dolarlık ihracat gelirinin 78 doları AB ülkelerinden gelmektedir. Yine yılın ilk dokuz ayında en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 9'u AB ülkeleri olmuştur. Bu dönemde AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 20 artmış ve 16,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."

Sektörün en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında AB dışı tek ülkenin ABD olduğuna dikkati çeken Sabuncu, "ABD'ye yönelik otomotiv ihracatımız bu dönemde yüzde 101 artarak 967 milyon dolara yükselmiştir. Otomotivin dünyadaki en önemli merkezlerinden birisine yönelik bu ihracat artışı otomotiv ihracatçılarımız açısından ayrı bir gurur ve sevinç kaynağı oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.