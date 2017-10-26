Türk otomotiv şirketi, Avrupa'ya fabrika kurmayı planlıyor

Otomotivyan sanayisinde kritik parçalar arasında gösterilen kardan milinde 1 milyon araçlık parça kapasitesiyle faaliyet gösteren Tirsan, Avrupa'da fabrika kurmaya hazırlanıyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde tamircilik yapan İsmail Tiryaki tarafından 1957 yılında kurulan, yedek parça ticareti sonrası 1970'lerde İzmir'de şaft üretimine başlayan Tiryakiler Grubu, yeni nesil hafif ticari araç projeleri için Avrupa'da yatırım planlıyor.

Arkadan itişli araçlarda vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele ileten ve şaft olarak da bilinen kardan milinde önde gelen markalar için halen Manisa OSB'deki 2 fabrikada üretim yapan Tiryakiler Grubu'na bağlı Tirsan firması, aynı bölgede kurduğu üçüncü tesisini de gelecek yıl devreye alacak.

Tiryakiler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki, Avrupa'da otomotiv sektöründeki hareketliliğe bağlı olarak Türkiye'deki yan sanayi firmalarının kapasite, yatırım ve istihdam rakamlarını artırmaya devam ettiğini söyledi.

Yaptıkları yatırımlarla global otomotiv pazarında kardan mili konusunda önemli oyuncular arasına girmeyi başardıklarını anlatan Tiryaki, 2012 yılında Tataristan'da üretime başlayan Tirsan Rusya'nın bu pazardaki payını hızla artırdığını, son olarak İzmir'de düzenlenen Türk-Rus İş Forumu'nda Rus kamyon üreticisi Kamaz ile ortaklık yapmak üzere iyi niyet anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Kamaz'ın, "Soğuk Savaş" döneminde dünyanın en büyük kamyon üreticisi olduğunu, bu yıl 45 bin kamyon üretmeyi öngördüğünü dile getiren Tiryaki, şöyle devam etti:

"Rusya çok büyük bir pazar. Bizim orada olmamız gelecekte Tirsan açısından çok büyük bir imkan yaratacak. Tataristan'da kurulu tesisin kapasitesini artırıyoruz. Geçen yıl ikinci bir montaj hattını devreye aldık. Kardan milini sağladığımız Kamaz ekibi, dünyanın en zorlu yarışlarından olan Dakar rallisinde birinci oldu. Bu gücümüzü ve teknolojimizi ispat açısından önemliydi. Şimdi Kamaz ile ortak şaft üretimi için yıl sonuna kadar ortaklık anlaşmasını imzalayacağız."

Tiryaki, Manisa'daki üçüncü tesisi de gelecek yıl devreye alacaklarını, hemen ardından Avrupa'da da üretim için tesis kuracaklarını ifade etti.

Avrupa'daki yatırımın Rusya'da olduğu gibi kendilerine önemli açılım sağlayacağını belirten Tiryaki, "Müşterilerimizden gelen talep üzerine İtalya'nın kuzeyinde, Almanya veya Polonya'da bir üretim tesisi oluşturmayı planlıyoruz. Yer için karar verme aşamasındayız. İnşallah 2018'in ikinci yarısında devreye alacağız." diye konuştu.

Avrupa'da pazar lideri

Bir aktarma organı olan kardan milinin araçlarda güvenlik parçaları arasında yer aldığını, otomotiv parçaları içinde orta-yüksek teknolojili bir parça olduğunu anlatan Tiryaki, üstün özelliklere sahip üretimleri sayesinde Avrupa'da hafif ticari araç segmentinde pazar lideri olduklarını bildirdi.

Halen 1 milyon araçta kullanılabilecek 3 milyon setlik üretim kapasitesine sahip olduklarına dikkati çeken Tiryaki, "Kardan milinde rakiplerimizin her biri birer dünya devi ama bu bizim gözümüzü korkutmuyor. Tam tersine biz onlardan daha büyük paylar alabileceğimizi düşünüyoruz, yeter ki Allah ülkemize zeval vermesin." dedi.

Türkiye'nin otomotiv yan sanayisinde önünün açık olduğunu belirten Tiryaki, ihracatın yarısının AB ülkelerine yapıldığını ancak ABD ve Uzakdoğu pazarlarında çok etkin olamadıklarını, gelecekte bu bölgeler için özel bir çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.