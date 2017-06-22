İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk otomotiv devine büyük şok!

Rekabet Kurulunca, Karsan Otomotiv Sanayi Mamülleri Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açıldı.

22 Haziran 2017 Perşembe 18:30
Türk otomotiv devine büyük şok!

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Karsan Otomotiv Sanayi Mamülleri Pazarlama AŞ'nin, yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarını ve uygulayacakları indirim oranlarını belirlediği, yetkili satıcıların farklı fiyatlardan araç satmalarını ve bölge dışı pasif satışlarını engellediği, pazarı şeffaf hale getirerek rekabeti ortadan kaldırdığı ve yetkili satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı iddiasını içeren şikayet başvurusunu, Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce yapılan ön araştırmada söz konusu iddiaları inceleyen ve soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar veren Kurul, Danıştayın kararında belirtilen hususları dikkate alarak, Karsan Otomotiv Sanayi Mamülleri Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açtı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 18:30
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkımı helal etmiyorum!
    1. Hakkımı helal etmiyorum!
    2. 'Bağdadi'yi öldürdük' demişti... Rusya..
    3. Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye..
    4. THY'den bayram yolcularına acil çağrı
    5. Abdullah Avcı: Emre Belözoğlu dünyanın..
    6. Borsa rekorunu tazeledi
    7. 180 Milyon TL'ye rekor fiyatla..
    8. Şam'daki çatışmalarda 25 rejim askeri..
    9. Borsa'dan yeni rekor! Tüm zamanların..
    10. Kırmızı bültenle aranan kişi..
    11. Sepetçiler Kasrına Kurulan İftar..
    12. Trump'ı "psikopat" olarak tanımladı
    13. Salgın gittikçe büyüyor... ölü sayısı..
    14. Türk otomotiv devine büyük şok!
    15. 3 Arakanlı Müslüman öldürüldü
    16. Endonezya ve Malezya asker gönderecek...
    17. O Avrupa ülkesinin askerleri Türkçe..
    18. Asker sayısı arttırıldı... TSK'dan..
    19. Nijerya'da kabile kavgasında ölü..
    20. Yunanistan’da üç gündür çöpler..
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    ‘Türkiye Afrin’e giriyor’
    ‘Türkiye Afrin’e giriyor’
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!