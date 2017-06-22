Türk otomotiv devine büyük şok!

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Karsan Otomotiv Sanayi Mamülleri Pazarlama AŞ'nin, yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarını ve uygulayacakları indirim oranlarını belirlediği, yetkili satıcıların farklı fiyatlardan araç satmalarını ve bölge dışı pasif satışlarını engellediği, pazarı şeffaf hale getirerek rekabeti ortadan kaldırdığı ve yetkili satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı iddiasını içeren şikayet başvurusunu, Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce yapılan ön araştırmada söz konusu iddiaları inceleyen ve soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar veren Kurul, Danıştayın kararında belirtilen hususları dikkate alarak, Karsan Otomotiv Sanayi Mamülleri Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açtı.