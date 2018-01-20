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'Türk ordusunun ilk zaferi'

Türkiye'nin Afrin'e operasyon başlatması için geri sayımın başlamasının ardından bölgedeki yerel kaynaklardan ilk haberler geldi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 12:03
'Türk ordusunun ilk zaferi'

Bölgeyi izleyen Rus gazeteciler Afrin'in farklı bölgelerindeki çatışmalar sonrasında "Türk ordusunun ilk zaferi" ve "YPG'nin ÖSO'ya karşı ilk kaybı" gibi ifadeler kullandı.

Yerel kaynaklara göre dün gece Hatay ilinden Afrin'in batısındaki Baliye köyüne doğru Türkiye desteğinde zırhlı araçlarla operasyon düzenlendi, terör örgütü PKK/PYD/YPG ağır kayıplarla bölgeden çekildi. Bölgeyi izleyen Rus gazeteciler bunu "Türk ordusunun Afrin operasyonundaki ilk zaferi" diye niteledi. Türk silahlı insansız hava araçlarının da YPG'yi vurduğu bildiriliyor.

TOPÇU ATIŞI DEVAM EDİYOR

Daha güneydeki Candaris kasabası yakınlarına Türk topçu ateşinin de devam ettiği belirtildi.

YPG MEVZİLERİ BOMBALANDI

Kilis'e komşu Suriye toprakları boyunca uzanan sınır köyleri Şenkil'de dün gece çatışmalar yaşandığı iddia edildi. Türk topçuları İska ve Celama'daki YPG mevzilerini hedef aldı.

ÖSO BİRLİĞİ SEVK EDİLDİ

Fırat Kalkanı Harekatı ile kurtarılan bölgedeki Azez ve Mare'den Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Afrin'e ilerleyişi sürüyor. Azez'den dün gece yeni ÖSO birlikleri cepheye sevk edildi.
Daha güneydeki Mare'de ise Şehba cephe hattında ağır silahlarla çatışmalar sürüyor. Bölgeyi izleyen bir Rus gazeteciye göre YPG son operasyonda ÖSO'ya karşı ilk kayıplarını dün gece 20.34'te verdi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 12:03
  1. Türkiye Afrin operasyonu
  • MuratMurat1 sa önce
    Ilk zaferi ruslardanmi ogrenecwktik.
  • SaksafoncuSaksafoncu1 sa önce
    (Not: Düzenleme devam ediyor. Eksiklikler giderilecektir)
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