Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK/YPG Türkiye'nin olası operasyonuna karşı paniğe kapıldı.

Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı operasyonu ile Mehmetçik ve Muhaliflerin özgürleştirdiği Cerablus kenti karşısında bulunan Ayn Al Arab ve Menbiç sınırlarında terör örgütü PKK/YPG Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası operasyonuna karşı bölgedeki ağaçları yakmaya başladı.

Terör örgütü böylece yapılacak olası operasyonda Mehmetçik ve Muhaliflere ''erken'' şekilde karşı koymak için görüş mesafesini açmayı amaçlıyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr