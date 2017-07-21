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Türk ordusuna ait savaş helikopterlerinin toplu inişi böyle görüntülendi

Askeri havalimanına inen helikopterler böyle görüntülendi...

21 Temmuz 2017 Cuma 20:21
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 20:21
  1. Türk ordusu
  2. savaş helikopterleri
  3. toplu iniş
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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