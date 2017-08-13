Türk olduğu için uçağa almadılar

İTÜ Maden Fakültesi Bölüm Başkanı, Türkiye Gezginler KulübüBaşkanı Prof. Dr. Orhan Kural ile arkadaşı Hüseyin Şen, tüm uçuş evrakları tam olmasına ve transit vizesi bulunmasına rağmen, Hong Kong'da Air New Zelland görevlisinin imza attığı skandal bir uygulamayla karşılaştı. Yeni Zelanda görevlisinin "Pis Türkler" diyerek haraket ettiği ve terörle suçlayarak uçağa almadığı Prof. Orhan Kural ve Hüseyin Şen, bir gün sonra yeni bilet alarak ülkeden ayrılabildi.

FATURA KURAL'A

Arkadaşı Hüseyin Şen ile birlikte Samoa-Fiji-Tonga-Kiribati gezisini sürdüren Prof.Orhan Kural, İstanbul'dan THY aracılığıyla gittiği Hong Kong'dan Yeni Zelanda ve Avustralya'ya transit geçiş yapmak istedi. Prof. Kural ve Şen, tüm uçuş evrakları ve transit vizesi olmasına rağmen Air New Zelland görevlisi tarafından uçağa alınmadı, hakarete uğradı. Görevli, "Pis Türkler, Müslümanlar ülkeme terör mü getireceksiniz" diye haraket ettiği Orhan Kural ve arkadaşına haklı bir gerekçe de gösteremedi. Uçuş kartları elinde olduğu halde uçağa alınmayan ve hakarete uğrayan Prof.Orhan Kural, bir gün sonra 3 bin dolara yeni bilet alarak Singapur üzerinden Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.

Tüm programı altüst olan Prof. Kural "Türk vatandaşı olarak onurum kırıldı, yeniden uçak biletler almak zorunda kaldım, gezi programın aksadı" diyerek uğradığı haksızlığı uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyacağını söyledi. Prof.Orhan Kural, "Duyduğumuza göre geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda'da bir uçak kaçırma girişimi önceden haber alınarak önlenmiş ve olaya bazı Türklerin de adı karıştırılmış. Bunun faturası bize çıkarıldı" dedi.

DAVA AÇACAĞIZ

Prof.Orhan Kural'ın avukatı Suat Şimşek de bir basın açıklaması yaparak olayın detaylarını anlattı ve "Hukuk dışı çirkin uygulamaya imza atan görevli, uçak kalktıktan sonra da sorumsuz tavrını sürdürmüş ve 'Hadi buyrun şimdi binin' diyerek Prof.Kural ve arkadaşıyla alay etmiştir" dedi. Av.Şimşek, Prof.Orhan Kural'ın yaşadığı çirkin olay sebebiyle seyahat özgürlüğünün keyfi olarak engellendiğini belirterek "Türk Hava Yolları ve Air New Zelland firmalarına, uğranılan maddi ve manevi kayıplarla ilgili olarak tazminat davaları açılacaktır" dedi.

Milat Gazetesi