Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk öğrenciye 'başörtünü çıkar' diyen profesöre tepki

Almanya'daki Würzburg Üniversitesi'nde profesörün Türk kökenli Müslüman öğrenciye başörtüsünü çıkarmasını söylemesi, tepkilere neden oldu.

28 Ekim 2017 Cumartesi 18:31
Türk öğrenciye 'başörtünü çıkar' diyen profesöre tepki

Almanya'daki Würzburg Üniversitesi'nde Profesör Gisela Müller-Brandeck-Bocquet'in , Türk kökenli bir Müslüman öğrenciye başörtüsünü çıkarmasını söylemesi tepkiye yol açtı.

Würzburg şehrindeki üniversitede, Müller-Brandeck-Bocquet'in öğrencilerinden başörtülerini çıkarmalarını talep etmesi bazı öğrencilerin sınıfı terk ederek protesto etmesine yol açtı.

Bu talebinin Müslüman kadınları içerdiğini söyleyen profesör, talebine gerekçe olarak sınıfın seküler bir alan olmasını gösterdi.

Profesör'den ilk açıklama: Üzgünüm

Almanya'nın BR24 haber kanalına bir açıklama yapan üniversite sözcüsü ise Müller-Brandeck-Bocquet'in kadın ve erkek eşitliğini tartışmaya açtığını öne sürdü.

Sözcü aynı zamanda profesörün yaşananlar etrafında oluşan yanlış anlaşılmadan ötürü üzüntü duyduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 18:31
  1. Almanya
  2. Würzburg Üniversitesi
  3. Profesör Gisela Müller-Brandeck-Bocquet
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
    CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.10.2017
    Akşener'e en çok oy hangi partiden gidecek ?
    Akşener'e en çok oy hangi partiden gidecek ?
    Dr. İhsan Şenocak hocanın açığa alındığı iddia ediliyor... İhsan Şenocak kimdir?
    Dr. İhsan Şenocak hocanın açığa alındığı iddia ediliyor... İhsan Şenocak kimdir?