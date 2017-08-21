Türk öğrenciler Filistin mülteci kampını resimlerle süsledi

2017 Afrika Tecrübe Paylaşım programı çerçevesinde Filistin mülteci kampını ziyaret eden 12 kişilik gönüllü Türk öğrenci grubu; okullar, kimsesizler yurdu, kütüphaneler ve ibadethanelerde yenileme çalışmaları yaptı. Türk öğrenciler Ürdünlü gönüllü öğrencilerle birlikte 10 gün birlikte çalışarak binaların duvarlarına rengarenk desenler ve resimler çizdi.