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Türk öğrenciler Filistin mülteci kampını resimlerle süsledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansından (TİKA) bir grup Türk öğrenci, Amman’daki Filistinli mülteci kampı duvarlarını gönüllü olarak renkler ve desenlerle süsledi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:48
Türk öğrenciler Filistin mülteci kampını resimlerle süsledi

2017 Afrika Tecrübe Paylaşım programı çerçevesinde Filistin mülteci kampını ziyaret eden 12 kişilik gönüllü Türk öğrenci grubu; okullar, kimsesizler yurdu, kütüphaneler ve ibadethanelerde yenileme çalışmaları yaptı. Türk öğrenciler Ürdünlü gönüllü öğrencilerle birlikte 10 gün birlikte çalışarak binaların duvarlarına rengarenk desenler ve resimler çizdi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:48
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