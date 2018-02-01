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Türk mühendislerle Suudi Arabistan’da tesis kurdu

Cargill’in Ortadoğu ve Körfez bölgesinde artan ihtiyacı karşılamak üzere, Suudi Arabistan’ın önde gelen gıda şirketlerinden ARASCO ile 2013 yılında kurduğu ortak girişim olan MEFSCO’nun (Middle East Food Solutions Company) Mısır İşleme Tesisi faaliyete geçti.

01 Şubat 2018 Perşembe 11:18
Türk mühendislerle Suudi Arabistan’da tesis kurdu

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, “Bu tesis, üreteceği gıda bileşenleri ile öncelikli olarak Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Umman, Katar ve Bahreyn’in de dahil olduğu Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkeleri ile Irak ve Yemen’e hizmet verecek” dedi.

20 MÜHENDİS KATKI VERDİ

Tesisin kurulumuna Türk mühendislerin büyük katkısı olduğunu ifade eden Tarakçıoğlu, şunları söyledi: “Dünya standartlarında, en modern teknolojilerle kurulumunu başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu tesisin tüm bölge için de örnek teşkil edeceğine inancımız tam. Bursa Orhangazi’deki üretim tesisimizden ve İstanbul’daki merkezimizden 20’nin üzerinde Türk mühendis ve teknik personel MEFSCO tesisinin kurulumuna bilfiil destek verdi. Türkiye’de sahip olduğumuz uzmanlık ve bilgi birikimini, Suudi Arabistan’daki yeni tesiste büyük bir başarıyla uygulamış olmamız bizim için ayrı bir kıvanç kaynağı. Nitekim şu anda da fabrika müdürlüğü görevini bir Türk mühendis arkadaşımız yürütüyor.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 11:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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