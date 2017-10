Türk mühendisleri yaptı: Bu gözden hiçbir şey kaçmıyor

Dünyanın ilk ve tek akıllı devriyesi, Türk mühendislerin eseri Ekin Patrol’ün yeni nesil versiyonu Ekin Patrol G2, Philadelphia’da düzenlenen dünyanın en büyük polis fuarı Uluslararası Polis Şefleri Birliği Fuarı IACP’de katılımcılarla buluştu. Güvenli şehir teknolojilerinde mobil devriye dönemini başlatarak fark yaratan sistem, kamusal alanların daha güvenli ve yaşanabilir olmasını sağlıyor. Devriye gezdiği süre boyunca görüş alanını kesintisiz kayıt altında tutan Ekin Patrol G2, suç ve suçlularla mücadelede emniyet görevlilerinin en büyük destekçisi.

Çok sayıda uluslararası ödüle layık görülen ve birçok ülkeden geçen Ekin Patrol G2, fuarda Philadelphia Polis Departmanı başta olmak üzere, Florida Polisi’ne bağlı çalışan Amerikalı eski basketbolcu Shaquille O’neal ve birçok emniyet otoritesinin ilgi odağı oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nde Uluslararası Polis Şefleri Birliği tarafından organize edilen IACP Fuarı, her yıl dünya genelinden binlerce katılımcıyı ağırlayarak, polis teşkilatları ve uzmanlara teknik ekipman ve teknoloji çözümleri sunuyor.

Şehirlerin güvenliğini artırmak amacıyla polis, jandarma, itfaiye gibi araçlar için tepe lambası konseptinde tasarlanan Ekin Patrol G2, yüksek teknolojili mobil bir denetleme sistemi. Sistem, hareket halindeyken plaka tanıma, yüz tanıma, park ve hız ihlal tespiti yapabilme özelliğine sahip. Yeni versiyonu ile birlikte tasarımı ve teknolojisi tamamen değişen Ekin Patrol G2, tüm şehir gözetleme sistemlerini tek bir çatı altında toplayıp kontrol eden Ekin OS–Red Eagle ‘Güvenli Şehir Teknolojileri Yönetim Sistemi’ ile yönetiliyor.

BU GÖZDEN HİÇBİR ŞEY KAÇMIYOR



Hareket halindeyken plaka-yüz tanıma ve hız-park ihlal tespiti yapan Ekin Patrol’ün yeni versiyonu Ekin Patrol G2’nin en önemli özelliği; 360 derece gözetim imkanı sunarak, sabit sistemlerin olmadığı noktaların kontrolünü sağlaması. Dört tarafına yerleştirilen kameralar ile Ekin Patrol G2 kesintisiz görüş olanağı sağlıyor ve sabit sistemlerin bulunmadığı alanlarda, fark edilmesi zor eylemleri dahi kaydedebiliyor. Ekin Patrol G2, istenildiğinde sadece öndeki ya da yandaki değil, arkadan gelen araçların da hız ve plakalarını algılama özelliğine sahip. 5 şeride kadar plaka tanıma ve hız ihlal tespiti yapabilen mobil devriye, birbirine çok yakın araçlar için park ihlal taraması gerçekleştirebiliyor. Aranan veya çalınan araçların belirli bir veri tabanında tanımlanması ya da park süresini aşan araçların tespiti bu sayede mümkün oluyor.

HAREKET HALİNDEYKEN YÜZ TANIYOR



Polis, jandarma ve itfaiye gibi araçlar için tepe lambası konseptinde tasarlanan sistem her türlü araca ve bagaj bölmesine uyumlu şekilde kompakt olarak çalıştırılıyor. Gerekli durumlarda öndeki ve arkadaki araçların içine ışık tutabilen Ekin Patrol G2’de ısı ve nem sensörü de bulunuyor. Şüpheli araçların tespitinde tablet uygulamasına ve kontrol merkezine tercihe göre sesli veya görsel alarm gönderen sistem, güvenli şehir yönetim sistemi ile anında iletişim kuruyor. Yüz tanıma da yapabilen Ekin Patrol G2, görüş alanında bulunan insan yüzlerini anında görüntüleyerek veri bankasına aktarıyor; mevcut veriyi sistemdekilerle eşleştiriyor ve yüzlerin yüksek doğruluk oranında tanınmasını sağlıyor.

DÜNYADA TEK



Yeni nesil versiyonunun lansmanı yapılan Ekin Patrol G2 daha önce pek çok kez, dünyanın en prestijli yarışmalarında ödüle layık görüldü. Eylül ayında Amerikan Uluslararası Golden Bridge Ödülleri’nde Yenilikçi Bilgi Teknolojileri alanında Gümüş Ödül kazanan sistem, CES 2017’den de Onur Ödülü ile Türkiye’ye döndü. Ekin Patrol, German Design Awards’ta Excellent Product Design alanında 2017 Jüri Özel Ödülü, Stevie Awards Best New Product-Bronze Ödülü ve A Design Ödülü’nün sahibi oldu. Sistem 2014 yılında düzenlenen Dünya Teknoloji Ödülleri’nde (WTN) ise finale kaldı.



EKİN TEKNOLOJİ HAKKINDA:



“Güvenli Şehir Teknolojileri Lideri”



Ekin Teknoloji, Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin ve eşi Suzan Ekin tarafından kurulduğu 1998 yılından bugüne alanında öncü ürünleriyle Güvenli Şehir ‘Safe City’ teknolojilerine yön veriyor. İstanbul merkez olmak üzere, Stuttgart, Abu Dhabi, Ankara, Bakü, Dubai, New York’ta bulunan ofisleri ile Ekin, daha güvenli ve huzurlu şehirler için çalışıyor. 2004 NATO Zirvesi ve 2006 yılında Almanya FIFA Dünya Kupası’nın güvenlik teknolojilerini başarıyla geliştiren Ekin, bugüne kadar 500’den fazla Şehir Güvenlik Komuta Kontrol merkezi kurarak, uluslararası alanda kendini ispatladı ve alanında dünyanın öncelikli tercih edilen şirketi oldu. Dünyanın en prestijli yarışmalarında, öncü ürünleri Ekin Patrol ve Ekin Bike Patrol ile üst üste ‘Stevie Awards Best New Product-Bronze’ ödülleri kazanan Ekin, 2014’te New York’ta belirlenen Dünya Teknoloji Ödüllerinde (WTN) de Google Glass, Linkedin gibi dünya devlerinin yanında yer alarak 5 finalistten biri oldu. Ekin Patrol, CES 2017’de, tasarım ve mühendislik açısından teknolojiye yön veren ürünlerin ödüllendirildiği CES Innovation Awards Vehicle Intelligence kategorisinde ‘CES Innovation Awards Honoree’ seçildi. Şirket, German Design Awards’ta ‘Excellent Product Design’ kategorisinde Ekin Patrol ile ‘2017 Jüri Özel Ödülü’nü aldı. 2016 yılında İtalyan tasarım yarışması A Design Awards’ta Ekin Patrol ile ödül alan şirket 2017’de aynı ödülü Ekin Bike Patrol ile aldı. Son olarak Şirket ABD’de, dünya genelinde sektörünün en yenilikçi ürün ve şirketlerine verilen Golden Bridge Ödülleri’nde Enformasyon Teknolojileri alanında, ‘Yılın En Yenilikçi Şirketi’ kategorisinde ‘Altın Ödül’ aldı. Aynı yarışmada, Ekin Patrol, ‘Yenilikçi Bilgi Teknolojileri Hizmetleri’ alanında ‘Gümüş Ödül’ün sahibi oldu. Yüz tanıma, plaka tanıma, hız tespiti, park ihlal tespiti, akıllı kavşak kontrolü, sistem kontrol yazılımları ve tüm bunların birbiriyle entegre çalışmasını sağlayan Güvenli Şehir İşletim Sistemi ‘Red Eagle-Safe City Operation System’ ile 2015 yılında Türkiye’nin yazılım ihracatının 4’te birini tek başına gerçekleştirdi. Güvenli şehir teknolojilerinde mobil devriye dönemini başlatan Ekin, dünyada ilk ve tek olan Ekin Patrol ile şehirde devriye gezen her aracın sürekli yüz tanıma, hız tanıma, plaka tanıma yapabilen akıllı devriyelere dönüşmesini sağlıyor. Son geliştirilen yüz tanıma teknolojisi Ekin Face ise güvenlik alanında yeni bir dönem başlatıyor. Mevcut sistemlerde sadece şüpheli ve kayıtlı kişiler için yüz tanıma yapılabilirken, Ekin Face ile sistem kameraları tarafından tespit edilen her yüz kayıt altına alınıyor. Halka açık ya da özel alanların sürekli güvenliğini sağlayan, yüksek doğruluk oranına sahip hızlı bir yüz tanıma ve algılama sistemi olan Ekin Face, görüş alanındaki tüm yüzleri tespit ediyor, veri bankasıyla eşleştirilen yüzler için benzerlik oranlarının dökümünü çıkarıyor. Canlı görüntü üzerinden, görüntü arşivinden, veri bankasından ya da kullanıcı tarafından yüklenen görüntüler üzerinden gerçek zamanlı sorgulama yapabilen bu sistem, aranan kişileri yüksek doğruluk oranıyla tespit ediyor. Uluslararası birçok platformda ödül alan Ekin Patrol ürünlerinin yazılım, donanım ve tasarımları - Ekin’in tüm sistem ve ürünleri gibi - yüzde 100 Türk mühendislerinin eseri.